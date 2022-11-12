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Bitcoin’de Kritik Metrik Korku Salıyor: Analistten Şok Eden BTC ve FTX Yorumu!

Kripto para piyasası zor bir süreçten geçerken, ortaya çıkan raporlar ve analist yorumları büyük endişeye neden oluyor.
00:30
12 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir süreçten geçerken, ortaya çıkan raporlar ve analist yorumları büyük endişeye neden oluyor.

Bitcoin’de Zımni Volatilite İki Katına Çıktı: Ne Anlama Geliyor?

Kripto para borsası FTX iflas sürecini başlatırken, krizden kaynaklanan aşırı korku hissiyatı piyasaları etkilemeye devam ediyor. Beklenenden düşük gelen enflasyon verilerine rağmen, Bitcoin’de zımni volatilite iki katına çıktı. Analitik şirketi, Kaiko tarafından yayımlanan rapora göre, zımni volatilite bu hafta iki katından fazla artarak %50’den %130’a yükseldi ve daha sonra yaklaşık %90 ile son birkaç ayın en yüksek seviyelerinde konsolide oldu. ‘Bir varlığın, gelecekteki fiyat hareketliliği konusunda piyasa katılımcılarının beklenti ve tahminlerine’ zımni volatilite (implied volatility) denir.

Zımni volatilite, ayı piyasasında artan ve boğa piyasasında azalan bir değerdir. Kritik metrik, genellikle varlığın gelecekte ne kadar değişken olabileceğini belirlemek için kullanılır. Bu öneml metrik ayrıca,  varlığın belirli bir zaman diliminde fiyatının belirli bir seviyeye ulaşma olasılığının hesaplanmasında yardımcı olabilir. Bitcoin, daha önce Ekim başında  Dow Jones endeksi gibi borsalar da de dahil olmak üzere bazı geleneksel piyasalardan daha az değişken bir varlık olarak ün kazanmıştı. Aslında, Bitcoin’in volatilitesi Ekim ayında neredeyse tüm zamanların en düşük seviyesindeydi. Analitik şirketi Santiment’in bildirdiği gibi, yatırımcılar BTC’yi toplu olarak ‘HODL’ modunda borsalardan çekmeye başladıktan sonra 19.000 – 20.000 dolar aralığında konsolide oldu.

Analist: Bitcoin, FTT’ye Benzer Hareket Ediyor!

Önde gelen teknik analistlerden Matthew Hyland bugün endişe veren bir veri paylaştı.  11 Kasım’daki tweet’inde analist BTC’nin fiyat hareketini FTX Token (FTT) ile karşılaştırdı ve benzerlikler gözlemlediğini belirtti. Daha önce Hyland, Bitcoin’in günlük mumunu direncin altında kapattığını kaydetti.

Bitcoin, son 24 saatte  %4 oranında değer kaybetti ve an itibariyle 16.340 dolardan değer görüyor. BTC, son bir haftada %15.79 düştü. JPMorgan, BTC‘nin 13.000 dolara düşeceğini iddia ederken, Bloomberg’den de benzer bir açıklama geldi. Bloomberg analisti Mike McGlone ise BTC’nin 10.000 doların altına düşeceğini bildirdi. 30 yıl deneyimi olan Peter Brandt ise BTC’nin 13.000 ila 14.000 dolara düşeceğini ifade etti. Uzmanlara göre hem Fed politikasıhem de FTZ krizinde yaşanacak gelişmeler BTC fiyatını etkilemeye devamedecek.

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