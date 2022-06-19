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Bitcoin (BTC), dün 20.000 dolar seviyesinin altına düştü. Lider kripto para birimi, 2020’nin sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin, Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones’un Gerisinde Kaldı

Bitcoin, zincür üstü veriler ve metrikler konusunda alarm vermeye devam ediyor. Son zamanlarda hem ekonomistlerin hem de kripto para analistlerinin yakından takip ettiği konulardan bir tanesi Bitcoin’in hisse sentleri ile yüksek korelasyonu oldu. Fed’in enflasyonu düşürmek amacıyla faiz oranlarını artırması hem Nasdaq”ın hem de S&P 500’ün zor bir sürece girmesine neden oldu. Bitcoin, borsalar ile neredeyse aynı oranlarda değer kaybederken, bu kritik metrik alarm vermeye başladı. Bu hafta meydana gelen sert çöküş nedeniyle, Bitcoin hisse senetlerin arkasında kaldı. Hisse senetlerindeki düşüş, sınırlı oranda kalırken, bir dizi büyük tasfiye ve kripto piyasası üzerindeki belirsizlik BTC’yi daha da aşağı çekti.

Dün meydana gelen sert düzeltme, BTC’yi Kasım 2021’deki 69.000 dolarlık rekor seviyesinden yaklaşık %72 düşürdü. Buna karşılık, BTC’nin yakından takip ettiği Nasdaq 100 Aralık 2021’deki en yüksek seviyesinden % 28 düştü. Bitcoin, sene başından bu yana %59 değer kaybederken, Nasdaq %32’lik bir düşüş yaşadı. Kritik veriler, son iki yılda görülen BTC-Nasdaq korelasyonunun sona erdiğini gösteriyor. Bitcoin, teknoloji dışı hisse senetlerinden bile daha kötü durumda. Dow Jones, bu yıl %18 düştü. Analistlere göre, Bitcoin‘in yeniden yükselmeye başlaması için Fed’in para politikasının değişmesi gerekiyor.

Tasfiye Felaketi Uyarısı

Bitcoin’nin kayıpları, kripto para sektöründeki krizler nedeniyle daha da arttı. Piyasadan yaklaşık 40 milyar dolar silen Terra (LUNA) krizi, yatırımcıların kripto paralara olan inancını sarstı. Durum, Celsius’un likidite sıkışıklığı konusunda uyarmasıyla daha da kötüleşirken, riskten korunma fonu Three Arrows Capital iflasla karşı karşıya kaldı. Celsius ve Three Arrows pozisyonlarının toplu tasfiyesi de BTC fiyatının ivme kaybetmesine neden oldu.

Ufukta görünen daha fazla tasfiyeyle, BTC’nin daha değer kaybetmesi muhtemel. Uzmanlara göre, şu anda piyasada toparlanmayı tetikleyebilecek birkaç faktör var. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin en son 3 yıl önce görülen tarihi dip seviyeye dayanmasının ardından Bitcoin, alarm vermeye devam ediyor. Sektörün önde gelen bazı isimleri BTC’nin 10.000 dolara kadar düşebileceğini iddia ediyor.