Bitcoin fiyatı bir kez daha 23.000 doların altına düştü. Yatırımcıları tedirgin edebilecek bu durum ne kadar derinleşebilir herkes bunu merak ediyor.

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Bitcoin fiyat analizi, bugünkü işlem seansının başlangıcından bu yana bir düşüş trendi yaşandığını gösteriyor. BTC/USD 23.460 dolara ulaştıktan sonra istikrarlı bir düşüş yaşadı ve şu anda 22.886 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para son 24 saat içinde %2,35’ten fazla değer kaybetti.

Bugün için BTC/USD, BTC fiyatlarının son birkaç gündür mevcut olan yatay bir eğilimden aşağı doğru kırılmasının ardından ortaya çıkan olumsuz bir piyasa duyarlılığını gösteriyor. BTC için toplam işlem hacmi yaklaşık 442 milyon dolar ve BTC için piyasa değeri şu anda 18 milyar dolar. Dijital varlık, coin market cap’in kripto para birimleri listesinde piyasa değerine göre ilk sırada yer alıyor. Bu arada, borsalardan güçlü bir çıkış var ve bu da yakın gelecekte daha fazla satış baskısının göstergesi olabilir.

Ayılar 23.000 Doların Altı İçin Kararlı

1 günlük Bitcoin fiyat analizi, bugün işlemlerin başlamasından bu yana BTC fiyatlarının piyasa koşulları düşüşe geçtiği için düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Fiyat son birkaç gündür 23.460 dolar direnç seviyesinden çıkmakta zorlandı ve sonuç olarak kripto para düşmeye başladı.

Bitcoin fiyatının bir günlük teknik grafiği, gelecek için aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. Bu arada, Bitcoin şu anda 50 ve 100 Günlük Hareketli Ortalamalarının altında işlem görüyor. Bitcoin’in RSI değeri 75,52’de olup fiyatta konsolide bir eğilim olduğunu göstermekte. RSI’da fiyatta aşağı yönlü bir eğilime işaret eden negatif bir eğim var. RSI’nın genel duyarlılığı düşüş eğiliminde. Bitcoin’in MACD’si şu anda sinyal çizgisinin altındaki negatif bölgede yer alıyor ve bu da düşüş piyasası duyarlılığını gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Analizi 4 Saatlik Grafik

Bitcoin’in 4 saatlik grafiği, kripto para biriminin yazının yazıldığı sırada 22.878 dolar ile 23.460 dolar arasında dar bir aralıkta işlem gördüğünü ortaya koyuyor. BTC için piyasa duyarlılığı, aşağı yönlü harekette görülen güçlü satış baskısıyla düşüşe geçti. Piyasa 23.460 dolar direnç seviyesinin üzerine çıkmak için çok sayıda girişimde bulundu ancak şimdiye kadar başarısız oldu.

Bitcoin’in 4 saatlik teknik grafiği, 50 ve 100 Hareketli Ortalamalarının altındaki fiyatlarla düşüş eğilimli bir piyasa duyarlılığı gösteriyor. Ayrıca 4 saatlik fiyat grafiğindeki hareketli ortalama da 23.289 dolar seviyesinde bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor. Kripto para birimleri için MACD şu anda sinyal çizgisinin altında ve histogramdaki kırmızı mum çubuğuyla son birkaç saat içinde istikrarlı bir şekilde düşüyor. RSI çizgisi de aşırı satım bölgesine doğru hafif negatif eğimli.

Genel olarak Bitcoin fiyat analizi, alıcıların yakında devreye girmemesi halinde fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam etmesinin beklendiğini gösteriyor. Şu anda, bir toparlanma belirtisi varmış gibi görünmüyor, bu nedenle trader’ların dikkatli olmaları ve piyasa duyarlılığındaki olası herhangi bir değişimi izlemeleri gerekiyor. Boğalar fiyatları yükseltmek istiyorlarsa 23.460 dolar direnç seviyesinin üzerinde güçlü bir dayanak oluşturmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.