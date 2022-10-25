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Bitcoin’de Kasım Hedefi Açıklandı! 3 Analist ve Glasnode’dan Kritik Veriler!

Bitcoin (BTC) Ekim ayında da yatay yönde hareket ederken, önde gelen bir analist Kasım ayına dair çarpıcı bir açıklama yaptı. 
15:00
25 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) Ekim ayında da yatay yönde hareket ederken, önde gelen bir analist Kasım ayına dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

3 Analistten İyimser Tablo!

Sektörün en tanınmış analistlerinden birine göre Bitcoin önümüzdeki ay 30.000 dolara ulaşabilir. Bu iddialı tahmin, yatırım şirketi Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe’den geldi. Van de Poppe, 25 Ekim’deki bir tweet’te, BTC’nin yatay yöndeki fiyat hareketine son vereceğini vurgulayarak, çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemdeki volatilite verilerine dikkat çeken analist, 30.000 doların mümkün olduğunu söyledi.  Bitcoin volatilitesi 16 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Popüler analist TechDev de benzer bir açıklama yaparak, Poppe’yi destekledi. BTC’nin son dönemde altın ile yüksek korelasyonu ve birikim sürecinin devam etmesi olumlu sinyaller olarak değerlendiriliyor. Van de Poppe’nin tahminine göre, BTC’nin %35’e oranında artması gerekiyor. İyimser açıklamaları ile tanınan analist, “Bitcoin, 2-3 hafta içinde önemli ölçüde patlayacak” ifadelerini kullandı. Diğer bir analist Capo da BTC‘nin bu hafta ivme kazanacağını ve 21.000 dolara ulaşacağını iddia etti.  21.000 dolarlık bölgenin “bu hafta” görülmesi kritik bir gelişme. 20.000 dolar önemli bir direnç seviyesi olarak görev görüyor.

Glassnode Raporu: İşler Yolunda!

Bu arada, zincir üstü analitik firması Glassnode, Bitcoin’e dair olumlu açıklamalar yaparken, uzun vadeli yatırımcılara ve borsa çıkışlarına odaklandı. Rapora göre, borsalar önemli miktarda BTC’nin platformlardan ayrıldığını bildirirken, hodler’lar satmıyor. Bu gelişmeler, önümüzde satış baskısın olmayacağı anlamına geliyor. Glassnode haftalık raporunda,  coin’lerin borsalardan çıktığını ve HODLer cüzdanlarndaki coin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu açıkladı. Bu dinamikler, boğa koşusunun başlaması için büyük önem teşkil ediyor.

Bu arada, CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da Cuma günü bir tweet’te benzer bir açıklama yaptı. Yönetici, 2018’e kıyasla şimdi Bitcoin satın almak için çok daha güçlü temeller olduğunu vurguladı. Yorumlarda Ki Young Ju, “sadece Bitcoin satın alın” dedi. Ki Young, balinaların satmadığını, daha fazla kurumsal yatırımcının geldiğini ve uzun vadeli yatırımcıların satmadığını belirtti.  Uzmanlara göre, BTC’nin büyük oranda artması için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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