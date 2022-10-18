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Kripto para piyasasının bir sonraki hamlesine ilişkin belirsizlik artarken, önde gelen 5 analist Bitcoin (BTC) fiyaına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin: Siyah ve Beyaz Tablo!

Piyasada ‘Mustache’ olarak bilinen analist, Bitcoin’nin mevcut döngüsünü 2018’dekine benzetirken, birikim aşamasından sonra sürpriz yapacağını iddia ediyor. Analist, Bitcoin’in “yakında herkesi şaşırtacağını” vurguladı. Diğer popüler bir analist Michaël van de Poppe, Bitcoin‘in 19.300 ve 19.600 dolardaki kritik destek seviyelerini kaybetmemesi durumunda kısa vadede 22.000 dolara ulaşacağını belirtiyor. Uzman, daha önce volatilite endeksi 25’in altına düştüğü için Bitcoin için “ufukta çok büyük bir ralli” öngördüğünü söylemişti. Bununla birlikte, diğer bir analist Ali Martinez 18 Ekim tweetinde “kurumsal yatırımcıların ve balinaların alımlar yapmadığını vurguladı.

Analitik şirketi IntoTheBlock verilerine göre, “100.000 doların üzerinde değere sahip günlük Bitcoin işlemlerinin sayısı düşmeye devam ediyor. Analiste göre, bireysel yatırımcılar bir sonraki rallide daha büyük rol oynayabilir. Öte yandan, Bitcoin’in 3 günlük RSI’sine dikkat çeken teknik analist Matthew Hyland, BTC’nin yine satış baskısı altında olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir analist Josh Rager, “zıplayan top modelini örnek göstererek BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini iddia etti. Bitcoin hala 20.000 dolara ulaşmak için mücadele ediyor ve an itibariyle 19.610 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, gün içinde %1.82 ve önceki haftaya göre %2.94’lük artış kaydetti.

Makroekonomik Şartlar, Egemen Durumda!

TÜFE verilerinin ve ABD FOMC tutanaklarının yayınlanmasıyla ivme kaybeden Bitcoin, 19.000 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Birçok analiste göre, Bitcoin’de fiyat eğilimi belirsizliğini koruyor. Uzmanlara göre, Bitcoin fiyat hareketini takip etmek için dolar endeksinin (DXY) yakından izlenmesi gerekiyor. Dolar endeksindeki değer kaybı, emita fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor. Enflasyonun düşmesi, Fed’in faiz artırımına son vermesi için büyük önem teşkil ediyor.

Bitcoin, Haziran ayından bu yana yaklaşık 18.000 ila 24.000 dolar arasında işlem görüyor. BTC, bu fiyat aralığını geçemedi. Analistlere göre, başkan Powell da dahil olmak üzere bazı Fed üyelerinin geçen hafta söyledikleri göz önüne alındığında, çok fazla iyimserlik tehlikeli olabilir. Sonuç olarak, kısa vadede risk devam ediyor. Resesyon tehlikesi de yaklaşırken, BTC’nin bir süre daha satış bakısı altında kalması bekleniyor.