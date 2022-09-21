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  •   Bitcoin’de Kader Günü: 2 Uzmandan Bloomberg’e Kritik Açıklamalar!

Bitcoin’de Kader Günü: 2 Uzmandan Bloomberg’e Kritik Açıklamalar!

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, kripto para yatırımcıları bugün saat 21.00'da açıklanacak olan Federal Rezerv faiz kararını heyecanla bekliyor.
13:10
21 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, kripto para yatırımcıları bugün saat 21.00’da açıklanacak olan Federal Rezerv faiz kararını heyecanla bekliyor.

3 Senaryo: Gözler Fed’in Faiz Kararında!

Bitcoin, yine 19.000 doların altına düşerken, piyasadaki aşırı korku ve negatif yatırımcı hissiyatı etkili olmaya devam ediyor. Umudunu Merge güncellmesine bağlayan Ethereum (ETH) da hayal kırıklığı yaşattı. Uzamanlara göre Fed’in faiz oranalrını beklendiği gibi yüzde 75 oranında artırması durumunda  piyasalar geçici olarak rahat bir nefes alabilir. Ancak enflasyonla mücadele için daha büyük bir puanlık artış, likiditeyi tehlikeye atarak daha riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Bu durumda hisse senetleri ve Bitcoin, yine sert düzeltme ile karşı karşıya kalabilir. Kripto para borsası Independent Reservin’in analistlerinden John Toro’ya göre, Fed 100 baz puandan daha az bir artış yaparsa, Bitcoin’de küçük çaplı bir ralli görülebilir.  Ancak banka 75 baz puandan daha az bir artış yaparsa, Bitcoin devasa bir ralliye başlayabilir. Ancak, bu durum pek olası görünmüyor.

Dijital Varlık 100 Endeksi (MVIS) bu hafta düştü. Kritik metrik, sene başından beri   %60 değer kaybetti. Hisse senetleri ise sene başından beri %21 oranında düştü. Hisse senetleri ve Bitcoin arasındaki korelasyon yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, her iki piyasanın da makro faktörler tarafından etkilendiğinin bir işareti. LedgerPrime iş geliştirme ve strateji başkan yardımcısı Laura Vidiella del Blanco Bloomberg Television’a yaptığı açıklamada, 100 baz puan görürsek, Fed duyurusunun ardından Bitcoin’de yüksek volatilite ve yeni dip seviyeler görebileceğimizi belirtti.

Goldman Sachs’tan Kritik Faiz ve Bitcoin Açıklaması!

Goldman Sachs, Bitcoin’in  12.000 dolara kadar düşme olasılığının olduğu konusunda uyardı. Bankadaki uzmanlar, BTC’nin düşüşünü tetikleyebilecek bir dizi makro gösterge olduğunu vurguladı. Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ile çalışan ekonomistler, Federal Rezerv faiz oranının BTC’deki düşüşü tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre, Fed bu ay faiz oranını yüzde 0,75 artıracak. Kasım ayına kadar yüzde 0,5’lik bir artış daha gelecek. Ayrıca rakamlar, ekonomistlerin daha önceki yüzde 0,5 ve 0,25 tahminlerinin üzerindeydi. Fed faiz artırımları, 2022’de BTC fiyatı üzerinde büyük oranda etkili oldu. Fed faiz oranında artış olduğunda, yatırımcılar genellikle daha az riskli varlıklara yöneliyor. Uzmanlara göre, BTC daha fazla satış baskısına maruz kalacak

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