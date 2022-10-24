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  •   Bitcoin’de Her Kafadan Bir Ses Çıkıyor: Analitik Firmasından Gerçekçi ve Rasyonel Rapor Geldi

Bitcoin’de Her Kafadan Bir Ses Çıkıyor: Analitik Firmasından Gerçekçi ve Rasyonel Rapor Geldi

Bitcoin (BTC) fiyatına dair birçok tahmin yapılırken, önde gelen analitik şirketinin 2 analistinden çarpıcı yorumlar geldi.
16:00
24 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatına dair birçok tahmin yapılırken, önde gelen analitik şirketinin 2 analistinden çarpıcı yorumlar geldi.

CryptoQuant:  “Yüzde 50 Düşecek İddiası Gerçek Değil”

Önde gelen analitik firması CryptoQuant analistlerinden ‘Onchain Edge’, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketini Kasım 2018 ile karşılaştıran analistlerin yanılgı içerisinde olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz hafta birçok analist, mevcut Bitcoin grafiğinin BTC’nin 6.000 dolardan işlem gördüğü Kasım 2018’deki modele benzediğini iddia etmişti. Analistler, BTC’nin o dönem yüzde 50 düştüğünü dolayısıyla da an itibariyle de yine aynı oranda değer kaybedebileceğini söylemişlerdi  Uzmana göre, bu iddialar gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü piyasa zaten ayı piyasasında ve Kasım 2018’e benzer bir düşüş yaşadı. CryptoQuant analistine göre, Kasım 2018’de 6.000 dolardan 3.000 dolara düşüş, BTC’nin bu yılki 30.000 dolardan 18.000 dolara düşüşüne çok benziyor.

2018’de  %50’lik bir düşüş meydana gelirken, bu %41’lik bir düşüşü temsil ediyor. Analiste göre, eğer Bitcoin daha da düşerse, 30 bin dolarlık fiyat noktasından %50’lik bir düşüş, 15.000 dolar anlamına geliyor. Özellikle, Onchain Edge tarafından vurgulandığı gibi, bu fiyat, BTC’nin 2015 ve 2018 ayı piyasalarında dip yaptığı fiyatına çok benzer. Ayrıca, Onchain Edge’in analizi,  CryptoQuant tarafından Eylül ayında yapılan bir çalışma ile uyumlu durumda. Onchain Edge, yorumlarda, dolar-maliyet ortalaması (DCA) bazında Bitcoin biriktirmeye başlamanın iyi bir zaman olduğunu söyleyerek özetliyor. Analiste göre fiyat düşse bile dip yakın.

Şirket, 4 Noktaya Dikkat Çekti’

Bu arada, CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da Cuma günü bir tweet’te benzer bir açıklama yaptı. Yönetici, 2018’e kıyasla şimdi Bitcoin satın almak için çok daha güçlü temeller olduğunu vurguladı. Yorumlarda Ki Young Ju, “sadece Bitcoin satın alın” dedi. Ki Young, balinaların satmadığını, daha fazla kurumsal yatırımcının geldiğini ve uzun vadeli yatırımcıların satmadığını belirtti. Uzmanlara göre, Bitcoin‘e yatırım yapmaktan büyük ölçüde kaçınan bireysel yatırımcıya rağmen, BTC ayakta durmayı başardı. İnsanlar, yüksek faizli bir ortamda risk teşkil eden varlıklara yatırım yapmıyorlar.

Yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan pahalı hayat koşulları da BTC’ye yatırımı engelliyor. Geçim sıkıntısına düşen halk, şu anda para biriktirerek Bitcoin’e yatırım yapma fırsatına  sahip değil. Ancak Bitcoin birkaç nedenden dolayı büyük ölçüde istikrarlı. Veriler, Hodl ve birikim sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

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