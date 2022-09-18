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Küresel piyasalardaki belirsizlik devam ederken, kripto analitik şirketeri Santiment ve Glassnode tarafından yayımlanan raporlar endişe yarattı.

Milyonlarca Bitcoin, Borsalara Taşınıyor!

Kripto analitik firması Santiment’e göre Bitcoin (BTC), grafiklerde düşüş eğilimi gösteriyor. Santiment, 33 milyar dolardan fazla değere sahip 1,69 milyon Bitcoin’in 7 ve 13 Eylül arasında borsalara taşındığını belirtiyor. Santiment’e göre bu rakam, Ekim 2021’den bu yana borsa girişindeki en yüksek haftalık artışı temsil ediyor. Santiment tarafından 2021’de yayınlanan bir rapor, borsa girişlerindeki büyük artışların kripto paralar için ortalama %5’lik bir düşüşe yol açabileceğini gösteriyor. Santiment, bu bulguları hesaplamak için en az 1 milyon dolarlık piyasa değeri olan 1.000 kripto para biriminin fiyat hareketlerini izledi. Şirket, piyasalardaki belirsizlik ve korku nedeniyle yatırımcıların dipten alma eğiliminde olmadığını belirtti. Enflasyon, Fed’in önceliği olmaya devam ediyor. Şirkete göre, mevcut ortamda meydana gelen ani düşüşler nedeniye yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisi düşük seviyelerde seyrediyor.

Uzmanlar hisse senedi ve kripto para piyasasındaki satış baskısının devam edeceğine dikkat çekiyor. Bitcoin, an itibariye 20.065 dolardan işlem görüyor. BTC, son 24 saatte % 1 değer kaydetti, son yedi günde ise %7’den fazla düştü. BTC, geçen Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan %71’den fazla düşük seviyede. Analitik firması Glassnode, Bitcoin’in işlem hacminin yedi günlük hareketli ortalamasının Cuma günü bir ayın en düşük seviyesi olan 2,59 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Glassnode ayrıca BTC’nin ortalama işlem hacminin yedi günlük hareketli ortalamasının 244.630,36 dolar ile bir ayın en düşük seviyesine ulaştığının altını çiziyor. Kritik veriler, Bitcoin’de toparlanmanın zaman alacağına işaret ediyor.

Fed Baskısı, Devam Ediyor

Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi raporunun beklenenden daha yüksek gelmesinden sonra, hisse senetleri de düştü. Borsa ile yüksek korelasyonda olan Bitcoin de büyük oranda değer kaybetti. BTC, salı günü, yaklaşık %11 düşerek 19.855 dolara kadar geriledi. Ekonomistlerine göre, Fed giderek artan enflasyonla başa çıkabilmek için daha agresif bir faiz artırımı yapmak zorunda kalacak. Bitcoin, 20.000 dolar seviyesini tutmak mücadele ederken, Bloomberg analisti McGlone, 20.000 doların iyi bir destek noktası kaydetti.

Uzman önceki ayı piyasalarında Bitcoin’nin 3.000 doalra kadar düştüğünü, ancak mevcut ayı piyasasının daha sağlam olduğunu belirtti. Daha önce Bitcoin’in 100.000 dolardan işlem göreceğini tahmin eden McGlone, Ethereum Merge güncellemesinin uzun vadede kripto piyasası üzerindeki olumlu bir etki yaratacağını belirtti. Uzman, Fed’in faiz artışlarına rağmen, Bitcoin ve Ethereum’un güncellemeler, kurumsal yatırım ve diğer önemli faktörler sayesinde uzun vadede değer kaydetmeye devam edeceğini vurguluyor.