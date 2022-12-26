Bitcoin'de volatilite tüm zamanların en düşük seviyesine gerilerken, uzmanlar bu durumun ne anlama geldiğini yorumluyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’de volatilite tüm zamanların en düşük seviyesine gerilerken, uzmanlar bu durumun ne anlama geldiğini yorumluyor.

‘Bitcoin, Stablecoin Gibi Hareket Ediyor’

Bitcoin’de volatilitenin Noel döneminde dibe vurması, bu biraz şaşırtıcı bir durum oldu. Bitcoin, bir yandan makroekonomik bir katalizör eksikliği nedeniyle yerinde sayarken, diğer yanda uzmanlar Noel dönemindeki düşük işlem hacmi nedeniyle volatilitenin artabileceği konusunda uyarmışlardı. 16.800 dolar aralığına sıkışan Bitcoin, yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Popüler analist Material Science BTC‘nin adeta bir stablecoin gibi hareket ettiğine dikkat çekti. Kritik metirk, bu çeyrekte ikinci kez kritik seviyelere geriledi. BTC, Ekim ayında endekste 25’in altına düştü. Ekonomist Alex Krüger’e göre düşük volatilite büyük bir artıştan önce gelir. Eight’in kurucu CEO’su Michaël van de Poppe, mevcut durumun 2018’de 3.000 dolara düşüşten, 2019’da 14.000 dolara yükselişten ve 2021 boğa koşusunun başlangıcından önce geldiğini vurguladı.

Bitcoin, FTX çöküşünün ardından 2 yılın en düşük seviyelerine düştü. Uzmanlara göre, endeks rekor düşük seviyelerdeyken, büyük olasılıkla önemli bir fiyat hareketinin eşiğindeyiz. Ancak, fiyatın hangi yöne gideceğini kimse tahmin edemez. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76 düştü. Uzmanların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. Kıdemli trader Peter Brandt, Kasım ayında aynı metriği vurgulayarak, %85’lik bir düşüşün Bitcoin’i 10.350 dolara götüreceğini belirtti. Bitcoin, an itibariyle 16.871 dolardan işlem görüyor.

Zaman Alabilir

Birçok uzman, faiz oranlarının ve hisse senetlerinin Bitcoin fiyatında en büyük iki faktör olduğuna inanıyor. Sektördeki flaslar ve Mayıs, Haziran ve Kasım aylarındaki çöküşler, Bitcoin’e büyük darbe vurdu. Uzmanalr düzenleyici iyileştirmeler ve kripto para ihtiyacına yönelik kanıtlanmış bir kullanım durumu olana kadar Bitcoin’in fiyat düzeltmeleri yaşamaya devam etmesini bekliyor. Analistler, FTX’in çöküşünden sonra Bitcoin‘in toparlanmasının zaman alacağını iddia ediyor.

FTX‘in 11 Kasım’da iflasını ilan etmesinden bu yana, Bitcoin bir gün hariç her günü 16.000 doların üzerinde kapattı. Bitcoin, 21 Kasım’da yılın en düşük seviyesi olan 15.599,05 dolara düştü. Sonuç olarak, somut bir toparlanma için makroekonomik ortamın düzelmesi gerekiyor. Fed’in faiz artırımları ise kritik rol oynayacak.