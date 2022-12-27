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Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik..! 4 Analistten Korkutan Uyarı Geldi: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) adeta bir stablecoin gibi hareket ederken, önde gelen 4 analist düşüşün derinleşebileceği konusunda uyarıda bulundu. 
12:20
27 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) adeta bir stablecoin gibi hareket ederken, önde gelen 4 analist düşüşün derinleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bitcoin: Noel ve Boxing Day!

Bitcoin volatilitesi  tarihinin en düşük seviyelerine gerilerken, BTC yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Dün ABD ve Avrupa’da ‘Boxing Day’ kutlandı. Boxing Day, Noel’in hemen ertesinde, yani 26 Aralık’ta kutlanan bir gelenek. O gün bankalar da dahil olmak üzere her yer kapanıyor ve insanlar aileleriyle vakit geçirip tatil yapabiliyor. ‘Hediyeleşme Günü’ olarak bilinen Boxing Day’de mağazalar Noel’de satamadıkları ürünleri büyük indirimlerle yeniden satışa sunuyor. Daha önceki Noel ve Boxing Day günlerinde Bitcoin, birçok kez ivme kazanmıştı. Ancak, bu sene Bitcoin tüm bu tatil günlerinde yerinde saymaya devam etti. BTC, 16.800 dolar seviyesinde durgun bir fiyat hareketi sergiliyor.

BTC, düşük hacim ve volatilite ile bekleme modunda. Analistler, Bitcoin‘deki tembelliğe işaret ederek, lider kripto para biriminin de tatil havasında olduğunu belirttiler. Önde gelen analistlerden Rekt Capital, BTC’nin yıl sonundan önce 17.150 dolara ulaşamaması durumunda, 13.900 ila 17.150 dolar aralığında olacağını iddia etti.  Bu da mevcut fiyatlardan %20’lik bir düşüş anlamına geliyor. Rekt Capital, bir aylık BTC tablosundaki destek seviyelerini içeren önceki bir teoriye atıfta bulundu. Analist burada kritik destek ve direnç seviyelerini paylaşmıştı.

‘Henüz Gelmedi’

Diğer bir analist Crypto’dan Il Capo, yeni bir makro düşüşün henüz gelmediği konusunda ısrar ediyor. Uzmana göre, Bitcoin bu ayı döngüsünde düşmeye devam edecek. Analist, BTC’nin 11.000 ve 13.000 dolar seviyelerini tutamaması durumunda 10.000 dolara çakılacağını iddia ediyor. Diğer bir analist Profit Blue, 10.000 doların mevcut ayı piyasasında dip seviye olacağı yönündeki uyarılarına bağlı kaldı. Önde gelen trader’lardan Elizy de düşük volatiliteye işaret ederek BTC’de yeni bir dalgalanmanın ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzman, mevcut destek seviyelerinin tutulamaması durumunda BTC‘nin 13.000 dolara düşebileceğini ifade etti.  Kripto para piyasası sektör içindeki krizlerle mücadele ederken, makroekonomik belirsizlik de devam ediyor. Bitcoin yatay yönde hareket ederken, uzmanlar geçmişteki döngülere işaret ederek BTC’de dip seviyeyi tahmin etmeye çalışıyor. Bitcoin’in bir sonraki hamlesini belirlemek için geçmişteki ayı ve boğa  döngüleri büyük önem teşkil ediyor.

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