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Bitcoin (BTC) fiyatı kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, kritik metrik BTC’nin bir sonraki hamlesine yönelik güvenilir ipuçları veriyor.

Madenci Reservi Negatife Düştü: Satış Baskısı!

Kripto para piyasası yaklaşmakta olan Ethereum (ETH) Merge güncellemesine odaklanırken, güncel veriler Bitcoin madencilerinin kısa vadede olumsuz bir tablo çizdiğine işaret ediyor. Kripto ekosistemi, Ethereum Merge’in piyasaya ivme kazandırmasını umut ediyor. Bununla birlikte, bazı analistler ise, kritik güncellemeden yaklaşık altı ay sonra bile Ethereum fiyatının artmasını beklemiyor. Ağı bir iş kanıtı (PoW) mekanizmasından hisse kanıtına (PoS) geçiren Ethereum Merge’in 15 Eylül’de hayata geçmesi planlanıyor. Raporlara göre, geçen hafta itibarıyla Ethereum Merge %96,55 oranında tamamlandı. Crypto Quant’tan alınan verilere göre, Bitcoin’de madenci rezervleri son zamanlarda düşmeye başladı.

Bu, BTC fiyatında başka bir düşüşü tetikleyebileceğinden Bitcoin yatırımcıları için iyi bir işaret değil. Rezervlerdeki düşüş özellikle 8 Ağustos’tan itibaren başladı ve net bakiye şu anda negatif. Bu durumun, yakın gelecekte BTC fiyatının düşmesine neden olması bekleniyor. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin fiyatı son 24 saatte yaklaşık %0.09 düşüşle 21.423 dolardan işlem görüyor bulunuyor. Raporda şu ifadelere yer veriledi:

BTC madencileri, 8 Ağustos’tan bu yana satış yapıyor. Bu durum, kısa vadede BTC fiyatı için iyi bir gelişme değil!

Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Daha önceki durumlarda, Bitcoin madenci rezervlerindeki düşüş, her zaman BTC fiyatındaki düşüşle ​​ilişkilendirildi. Rapora göre, madencilerin bakiyesi düştüğünde, BTC fiyatı da düşme eğilimindeydi. Madenci rezerv akışlarına daha yakından bakıldığında, büyük oranda satışların gerçekleştiği görülüyor. Bu da olası bir fiyat düşüşü spekülasyonlarına neden oluyor. Daha da önemlisi, genel BTC madenci bakiyesi şu anda negatif bölgede ve bu da fiyat düşüşü tahminlerini güçlendiriyor.

Goldman Sachs ve JPMorgan resesyon uyarısı yaparken, kripto para piyasasının toparlanacağna dair somut bir işaret yok. Bitnalog CEO’suna göre, en azından sonbaharın başlarına kadar piyasada olumlu değişiklikler bekleyemeyiz. Eğer Fed para politikasını değiştirir ve gevşeme koşullarına geri dönerse BTC hızla yeniden yükselmeye başlayabilir. Ancak dünya ekonomisinin istikrara kavuşması için öncelikle enflasyonun çözülmesi gerekiyor. Bu yüzden Fed, fazi oranlarını artırmaya devam ediyor.