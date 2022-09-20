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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya çalışırken, kurumsal yatırımcı önemli bir kriter olmaya devam ediyor.

Grayscale’deki Düşük Hacimler, Endişe Yaratıyor!

Bitcoin‘in aşırı derecede volatil olduğu bir dönemde, yatırımcıların kripto para birimlerine olan güveni sarsılıyor. Ethereum Merge güncellemesi de piyasaya beklediği mucizeyi veremedi. Bitcoin’in yeniden 18.000 dolara düşmesi, yine panik satışlara neden oldu. Bu süreçte, kurumsal yatırım büyük rol oynuyor. Güncel verilere göre, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), kurumsal yatırımcılardan çok az ilgi görüyor. Grayscale’in kurumlar arasında Bitcoin pazarında lider oyuncu olduğu düşünüldüğünde bu önemli bir ölçü.

Bitcoin’in kurumsal şirketler arasında benimsenmesi, büyük önem teşkil ediyor. Bu nedenle Grayscale, çok önemli bir faktör konumunda. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, spot Bitcoin özel fonu başlatmıştı. Yönetilen varlıklarının değeri 8,48 trilyon doları geçen BlackRock, 11 Ağustos tarihli basın bülteninde doğrudan Bitcoin’in performansını izleyecek özel tröst piyasaya sürdüğünü duyurmuştu.

Crypto Quant: Bitcoin İçin Önemli Bir Gösterge

Bu bağlamda, Grayscale’deki düşük hacimler, Bitcoin ve kripto para ekosistemi için pek de iyi bir işaret değil. Fon piyasasında düşük hacimler olduğunda, Bitcoin fiyatının düşmesi veya düşmeye devam etmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kripto analitik şirketi Crypto Quant’a göre, Grayscale hacmi düşükse, BTC’deki düşüş de devam edebilir. Durum tam tersi olduğunda BTC fiyatı yükselir. Rapora göre, hacim oldukça önemli bir gösterge.

Pazartesi günü ani bir düşüş yaşadıktan sonra BTC satış baskısı altında olmaya devam ediyor. CoinMarketCap’e göre, BTC son 24 saatte %2,97 artışla 19.365 dolardan işlem görüyor. Öte yandan uzmanlar, BTC’nin yakın gelecekte 30.000 dolara aralığına ulaşamayacağını tahmin ediyor. Milyarder kripto para yatırımcısı Mike Novogratz geçtiğimiz günlerde piyasanın kısa vadede büyük kurumsal fon akışı görmeyeceğini söyledi. Ancak daha önce pozisyon almış olan şirketlerin piyasadan uzaklaşmayacağını öngördü. Bitcoin dominance, şu anda %39.06’da Son zamanlarda, Merge sayesinde Ethereum’un hakimiyetinde bir artış oldu. Uzmanlara göre, Bitcoin’in daha fazla kurumsal yatırım alması için tam netlik ve regülasyon gerekiyor. Biden yönetimi geçtiğimiz hafta düzenlemeye yönelik önemli bir adım attığını duyurdu.