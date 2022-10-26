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Bitcoin’de En Önemli Veri Açıklandı: Ufukta 19.000 Dolar mı Yoksa 25.000 Dolar mı Var?

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, mevcut rallinin sürdürülebilirliğine yönelik endişeler devam ediyor. 
14:45
26 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, mevcut rallinin sürdürülebilirliğine yönelik endişeler devam ediyor.

Balinalar, Satış Yapıyor! İşte Veriler!

Önde gelen analitik şirketi CryptoQuant analistlerinden Achraf Elghemri, Bitcoin fiyatındaki artışın ardından piyasaya yönelik yüksek balina akışının genellikle Bitcoin fiyat düşüşleriyle aynı zamana denk geldiğini söyledi. Diğer bir analist Crypto Vinco, dün bir tweet’te balinaların yeniden Bitcoin sattığını iddia ediyor. Glassnode verilerine atıfta bulunan Vinco’ya göre, geçen hafta bir yıldan uzun süredir Bitcoin tutan yatırımcıları 50 bin BTC, iki yıldan uzun süredir BTC tutan yatırımcılar 40 bin BTC ve üç yıldan fazla süredir Bitcoin tutan yatırımıları ise 30 bin BTC sattı. Dün, Bitcoin iki haftadan fazla bir süreden sonra tekrar 20.000 dolara yükseldi. BTC, an itibariyle 20.631 dolardan işlem görüyor. Ancak uzmanlara göre, balinalar tarafında yapılan satışlar nedeniyle BTC fiyat yeniden 20.000 doların altına düşebilir.

Son düzeltmeye rağmen, mevcut ralliyi öngören  Chapo Crypto isimli analist, Bitcoin’in bu rallide 21 bin dolara ulaşacağına inanıyor ve olası bir düzeltmenin sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte analist, Bitcoin’nin bu seviyeye ulaştıktan sonra rallinin sürdürülebilirliği konusunda yatırıcıları uyarıyor.  Özellikle, Chapo Crypto fiyatın bu seviyede direnç ile karşılaşmasını bekliyor. Analiste göre, Bitcoin Kasım ayında 14 bin dolar ile taban seviyesine ulaşmış olacak. Analistin tahmini, Bitcoin’in Kasım ayında 15 bin dolarlık fiyat noktasına düşme potansiyeli olduğunu kabul eden CryptoQuant analisti Onchain Edge’in yakın tarihli bir analiziyle uyumlu. Bu, yaklaşık 14,478 dolarlık delta fiyatına yakın. Delta fiyatı, Bitcoin‘in 2015 ve 2018 ayı döngülerinde dibe vurduğu seviye.

Kim Doğruyu Söylüyor?

Bu arada, deneyimli analist Peter Brandt, Bitcoin‘in 13 bin dolara kadar düşebileceğini iddia etti. Önde gelen analist Michaël van de Poppe, son ralliyi ABD doları endeksindeki (DXY) zayıflık belirtilerine bağladı. Analist, kripto para piyasasında önemli bir rahatlama rallisinin geldiğini iddia ediyor. Coinglass verileri tasfiyelerinin son 24 saat içinde 820 milyon doları aştığını gösteriyor.

Her kafadan bir ses çıkarken, uzmanlara göre Bitcoin’in yeniden eski parlak günlerine dönebilmesi için Fed’in faiz artırımlarından geri adım atması gerekiyor. Makroekonmik şartlar, kripto para ve hisse senedi piyasasını etkilemeye devam ediyor.

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