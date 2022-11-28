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Bitcoin’de Dip Seviyeyi Açıklayan Tecrübeli Analist Boğa Piyasası İçin Tarih Verdi!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken hem güncel veriler hem de analistler ayı piyasasının henüz sona ermediğine işaret ediyor. 
16:30
28 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken hem güncel veriler hem de analistler ayı piyasasının henüz sona ermediğine işaret ediyor.

Analist, 2023’e İşaret Etti!

Glassnode bu sabah, Bitcoin için gerçekleşen piyasa değerinin 14 ayın en düşük seviyesi olan 388.646.856.528,36 dolara ulaştığını tweetledi. Tweet ayrıca, önceki 14 ayın en düşük seviyesi olan 388.648.702.967,83 doların 27 Kasım’da gözlemlendiğini de sözlerine ekledi. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin fiyatı son 24 saatte %2,17 düşüşle an itibariyle  şu anda 16.220 dolardan işlem görüyor. Buna rağmen, BTC’nin fiyatı geçen haftaya göre hala %0,47 arttı. Glassnode’un tweet’inden bu yana, Bitcoin‘in mevcut piyasa değeri şu anda 311.421.446.119.085 dolar seviyesinde ve  gerçekleşen değeri daha da düştü. Bu arada, BTC için gerçekleşen piyasa değeri an itibariyle 340.311.157.692 dolar civarında. BTC’nin 24 saatlik işlem hacmi ise %38,20 artarak  25.193.942.025 dolara çıktı.

Önde gelen analistlerden Toni Ghinea,  BTC tahminini açıkladı. Uzmana göre, Bitcoin önce 14.000 dolar daha sonra ise 11.000 dolara düşebilir. Stratejist, Aralık’ta ve 2023’ün ilk çeyreğine kadar BTC’nin ivme kazanmayacağını belirtti. Bu süreçten sonra ise BTC‘nin 30.000 dolara çıkacağını iddia etti. Birçok analist BTC fiyatının daha fazla düşeceği konusunda hemfikir. Uzmanlar yeni krizler ve domino etkisi nedeniyle ayı piyasasının uzayacağını iddia ediyor.

Ayı Piyasasının Kaçıncı Günündeyiz?

Önde gelen platformlardan Reddit‘teki analistler ve üyeler, mevcut ayı piyasasının şu anda Bitcoin tarihindeki en uzun ikinci ayı piyasası olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre, en uzun kripto kışı 415 gün süren 2013-2015 ayı piyasasında meydana geldi. Mevcut ayı piyasası ise 380 gün ile ikinci sırada yer alıyor.  Son birkaç aydır yatırımcılar kripto kışının ne kadar süreceğini merak ediyorlar. Dün  u/partymsl isimli Reddit analisti platformda önemli bilgiler yayımladı.

Reddit üyesi, mevcut ayı piyasasını “en uzun ikinci kış” olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, makroekonomik belirsizlik, resesyon riski ve yüksek enflasyon nedeniyle mevcut  ayı piyasasında hayatta kalmak büyük bir başarı. Yazar ayrıca, ayı piyasasını nasıl tanımladığını da özetledi. Temelde fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesinin önemli ölçüde altında kaldığı uzun bir düşüş dönemine ayı piyasası adı veriliyor. Uzmanlara göre, FTX krizinin domino etkisi ve Fed’in faiz artırımları ayı piyasasını uzatabilir.

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