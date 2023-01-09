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Bitcoin’de Dikkatler Bu Tarihe Çevrildi! 3 Uzmandan Çarpıcı Tahmin! İşte En Gerçekçi Tablo!

Bitcoin (BTC) yeniden heyecan yaratırken, önde gelen 3 uzman kripto para piyasasına yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. 
20:15
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden heyecan yaratırken, önde gelen 3 uzman kripto para piyasasına yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kritik Gün: Perşembe!

Kripto para piyasası, bugün önemli ölçüde yükseldi. Bitcoin son 24 saatte %1,5 artarak 17.000 dolar seviyesini aşarken, Ethereum (ETH)  ise yaklaşık %4 oranında değer kazanarak 1.300 doları aştı. Bitcoin, 16.000 ila 17.000 dolar arasında sıkıştıktan sonra üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar, bu mevcut ralliyi ABD’den gelen güncel istihdam verilerine ve önümüzdeki haftalarda Federal Rezerv (Fed) para politikasında olası bir yavaşlama olasılığına bağlıyor. Yatırım şirketi Link Securities’in analiz direktörü Juan Fernandez-Figares’e göre, Fed‘in sıkılaştırma politikaları istenen etkiyi yaratmaya başladı. Bu nedenle uzun vadede Bitcoin, yükselmeye devam edecek. Coinbase analisti David Duong, Bitcoin’in 17.100 dolar seviyesini desteğe çevirdiği sürece 17.800 doların geleceğini öngörüyor. FundStrat analisti Sean Farrell ise sektördeki krizlerin ve satış baskısının etkisinin azalmaya başladığını vurguladı.

Perşembe günü ABD’de Aralık ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Analistler, hem genel enflasyonda (%7,1’den %6,5’e) hem de çekirdek enflasyonda (%6,0’dan %5,7’ye) daha fazla düşüş bekliyor. Uzmanlar herhangi bir sürpriz olması halinde BTC’de hem yukarı hem aşağı olmak üzere önemli hareketler öngörüyor. Fernández-Figares şunları söyledi:

Enflasyondaki yavaşlama eğilimi devam ederse, Bitcoin ve hisse senetleri yükselmeye devam edebilir. Öte yandan, enflasyon beklenenden yüksek gelirse, hisse senedi piyasalarında küçük bir düzeltmeye neden olabilir.  Bu durumda, Bitcoin’deki yükseliş de sona erecek.

Piyasa Diken Üzerinde: 3 Endişe Kaynağı!

Aynı zamanda piyasa, Winklevoss ikizlerinin borsası Gemini ile ilgili iddialara odaklanırken, Genesis’in ana şirketi olan  Digital Currency Group’un durumu yakından takip edecek. Sam Bankman-Fried ile bağlantısı nedeniyle FTX’in iflasından en çok etkilenen token’laran biri olan Solana’nın (SOL) toparlanması da dikkat çekici; Son yedi gün içinde, SOL %47,7 oranında artış kaydetti ve an itibariyle 16  seviyesinde bulunuyor, FTX’in iflas başvurusunda bulunduğu 11 Kasım’dan bu yana Bitcin ve altcoin’ler büyük darba aldı. Ayrıca Justin Sun ile bağlantılı olan Tron’un yerel token’ı TRX TRX ve Huobi’nin yerel token’ı HT’ hakkında da endişeler devam ediyor. Yeni krizler, BTC‘ye yeni darbeler vurabilir.

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