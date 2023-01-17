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Bitcoin’de Değişim Rüzgarları! 2 Uzman Yatırımcıya Seslendi: Birkaç Ay İçinde..!

Bitcoin (BTC), 2022'de tarihindeki en kötü dönemlerinden birini geçirirken, önde gelen 2 uzman 2023'te işlerin rayına oturacağını tahmin ediyor. 
14:30
17 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC), 2022’de tarihindeki en kötü dönemlerinden birini geçirirken, önde gelen 2 uzman 2023’te işlerin rayına oturacağını tahmin ediyor.

Luno Analisti: ‘Önümüzdeki Birkaç Ay İçinde’

Bitcoin, Ocak ayının ilk haftalarında %30 arttı. 2023’e girerken, BTC derin ve karanlık bir kripto kışının etkisi altındaydı. Önde gelen birçok şirketin iflası ve Fed’in para politikası, Bitcoin’e büyük darbe vurdu.  Yılbaşı gününde, Bitcoin yaklaşık 16.500 dolardan işlem görüyordu. BTC,  FTX’in Kasım ortasındaki iflasından bu yana geçen süre boyunca genellikle 17.000 doların altındaydı. Ancak Pazartesi günü, Bitcoin  21.300 dolara kadar ulaşmayı başardı. BTC, an itibariyle 21.196 dolardan işlem görüyor.  Ayrıca,  kripto para piyasanın değeri, FTX’in çöküşünden bu yana ilk kez 1 trilyon doları geçti. Mevcut ralli muhtemelen ABD’den gelen olumlu enflasyon verileri ile alakalı. Fed, 2022 boyunca faiz oranlarını artırdı ve yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Ancak, Fed’in şahin duruşuna son vereceğine dair iyimserlik artıyor.

Aralık ayı için cesaret verici enflasyon raporu ve işgücü piyasasının dirençli olduğuna dair haberler, ekonominin resesyondan kaçınabileceğine dair umutları artırıyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun geçen hafta bildirdiğine göre, Aralık ayında enflasyon %6,5’e geriledi. Bu, beklentilerle tam olarak uyumluydu ve enflasyonun istikrarlı bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Enflasyon hala Fed‘in %2’lik hedefinin oldukça üzerinde olsa da, bu merkez bankasının muhtemelen faiz artırımlarının hızını ve yoğunluğunu yavaşlatmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kripto para borsası Luno’nun kurumsal gelişim ve uluslararası başkan yardımcısı Vijay Ayyar’a göre,  doların zirveye çıktığını, enflasyonun düştüğünü, faiz oranlarındaki artışların yavaşladığını görüyoruz. Bunların hepsi önümüzdeki birkaç ay içinde Bitcoin’in daha fazla artabileceğini ortaya koyuyor.

CoinShares Başkanı: ‘Değişim Başladı’

Yüksek faiz oranları, genellikle hisse senetleri ve geçen yılın gösterdiği gibi kripto para birimleri gibi riskli varlıkların değerini düşürür. Böylesi dönemlerde, yatırımcılar genellikle altın gibi daha güvenli ve daha istikrarlı değer depolarına yönelirken, riskli yatırımlardan kaçarlar. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri hala yeni bir varlık sınıfı. Bu nedenle, enflasyon ve resesyon ortamında yatırımcı uzak duruyor.  Dijital varlık yönetimi firması CoinShares‘in araştırma başkanı James Butterfill, CNBC’ye verdiği demeçte, yatırımcıların artık FTX çöküşünü umursamadığını, Bitcoin’in makro verilerle toparlandığını ve bunların değişimin habercisi olabileceğini belirtti.  Yatırımcılar, bu ayın sonunda Fed’in Aralık ayında yaptığı yarım puanlık artıştan daha az bir faiz artırımı olacağına bahse giriyor. Üç aylık bir süreçte dolar diğer para birimlerine karşı da %9 düştü. Bu durum, Bitcoin için olumlu bir gelişme.  Ayrıca hisse senetleri de yükselmeye başladı. Dolayısıyla, BTC için güneş yeniden doğuyor olabilir.

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