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Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist Bitcoin (BTC) ve 2 altcoin’e dair tahminlerini paylaştı.

SOL ve GALA, Bu Seviyelere Düşebilir!

Yakından takip edilen bir kripto para analisti, Solana (SOL) fiyatına yönelik önemli açıklamalar yaptı. Analiste göre, SOL’daki düşüş giderek derinleşecek. Yeni bir strateji oturumunda, piyasada Cheds olarak bilinen analist 50.200 YouTube abonesine Ethereum (ETH) rakibi Solana’nın düşüş eğilimi gösterdiğini ifade etti. Analist SOL’un 15 dolar seviyesine çıkmazsa, %75’in üzerinde bir düzeltme yapmasını beklediğini söylüyor. Uzmana göre, satış baskısı riski devam ediyor. Eğer kritik destek kaybedilirse, bir sonraki destek 3-4 dolar civarında. SOL’un düşme olasılığı oldukça yüksek. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. SOL, an itibariyle 14.55 dolardan işlem görüyor.

Stratejisti ayrıca oyuncu kontrollü blockchain platformu Gala‘yı (GALA) da yakından izliyor. Cheds’e göre GALA ciddi bir düşüş trendi içerisinde. GALA bir sonraki boğa koşusunda asla yeni bir zirveye çıkamayabilir. Belki bir sonraki boğa koşusunda sadece 0,05 dolara ulaşır. Analist, GALA konusunda da yatırımcıları uyarırken, oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Yatırımcılara GALA’dan uzak durmalarını tavsiye ediyor. GALA, gün içinde %2,57 artışla an itibariyle 0,025 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de Dip Seviye Görülmedi!

Cheds ayrıca Bitcoin (BTC) hakkında da görüşlerini paylaştı. Cheds’e göre, Bitcoin düşmeye devam edebilir. Ancak 12.000 dolarlık fiyat alanı güçlü bir destek görevi görecek. Uzman yaptığı açıklamada “Şu anda altı ya da yedi aydır bahsettiğim senaryo, ki bu çılgınca, gerçekten gerçekleşiyor olabilir. Burada yaklaşık 12.000 dolarda iyi bir destek noktamız bulunuyor. 2018 ve ardından 2019’un ortasında ve bir yıl sonra, Bitcoin bu seviyede reddedildi ve daha sonra bu seviyenin üzerine çıktı. 12.000 dolar, çok güçlü bir destek” ifadelerini kullandı. Bitcoin son 24 saatte %2,78 artışla an itibariyle 16.691 dolardan işlem görüyor.