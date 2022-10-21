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Bitcoin (BTC) yatırımcıları korkuturken, 30 Ekim’de ABD’de kutlanacak olan Cadılar Bayramı’nın Bitcoin fiyatını etkilediğine dair batıl inanç kök salmaya devam ediyor.

‘Cadılar Bayramı Etkisi.’: Hokus Pokus! İşte İlginç Veriler!

Yılın en korkunç tatili hızla yaklaşırken, yılın bu zamanında yatırım yaparken göz önünde bulundurulması gereken başka bir faktör var: ‘Cadılar Bayramı Etkisi.’ Bitcoin ve borsanın genellikle Ekim ayının sonundan Mayıs ayının sonuna kadar daha iyi performans gösterdiğine inanan trader’lar arasında popüler bir batıl inanç var. İlginç bir şekilde, geçmiş verileri incelediğimizde, Bitcoin son üç Cadılar Bayramı’nda yıldan yıla artış kaydetti. Bitcoin şu anda 19.000 doların biraz üzerinde işlem görürken, gerçekten Cadılar Bayramı’nda mucize gerçekleşebilir mi?

Yaptığı doru tahminler ile tanınan CoinMarketCap topluluğu BTC’nin Cadılar Bayramı’nda hangi seviyede olacağına dair bir anket yaptı. 28.488 katılımcı, BTC’nin 30 Ekim’de 21.248 dolara ulaşacağını belirtti. Bu, mevcut fiyatına göre önemli bir artış, ancak geçen yıla göre %65.17’lik bir düşüş. Geçen sene Caıdılar Bayramı’nda, 31 Ekim 2021’de Bitcoin, 1.156 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 61.300 dolardan işlem görüyordu. 2020’nin Cadılar Bayramı’nda ise Bitcoin, 13.794 dolar değerinde idi. Bu, %344’lük bir artış anlamına geliyor.

Cadılar Bayramı Stratejisi: Ekim-Mayıs Mucizesi!

31 Ekim 2017’de Bitcoin fiyatına bakıldığında, toplam piyasa değeri 107,7 milyar dolar ve fiyatı ise 6,468 dolar idi. Bitcoin’in kısa bir sürede benimsenme ve değer bakımında ivme kazandığını görüyoruz. Kripto para piyasası, Bitcoin’in tekrar düşmeden önce Aralık ayında 20.000 dolarlık rekor seviyeye ulaştığı 31 Ekim 2017’den sonra çılgına döndü. Yine de Bitcoin’in fiyatı 2017’deki Cadılar Bayramı’ndan sonra 1 Mayıs 2018’e kadar %52 arttı. Yatırımcılar, “Cadılar Bayramı stratejisi” ve “Cadılar Bayramı göstergesi” olarak da bilinen olağandışı batıl inanç doğrultusunda Bitcoin’in bu yıl 31 Ekim’den sonra, 4. çeyrekte ve Mayıs’a kadar sürpriz bir şekilde değer kazanmasını ümit ediyor. Bununla birlikte, elbette ki herhangi bir hokus pokus etkisinin aksine, Bitcoin fiyatı temellere ve piyasa duyarlılığına bağlı olacak.

Güncel veriler, yatırımcıların uzun vadede iyimserliklerini koruyarak kripto para borsalarından BTC aldığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda 18 Ekim’de son 4 ayın rekoru kırıldı. Tek bir günde 40.572 BTC borsalardan çekildi. Finbold raporu, 2022 yazına kadar Amerikalıların %18’inin çeşitli kripto para birimlerine yatırım yaptığını gösteriyor. Bu oran, 2020’de %8 idi. Bu, %125’lik bir artış anlamına geliyor. Sonuç olarak, Bitcoin büyümeye devam ediyor.