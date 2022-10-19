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Bitcoin (BTC) yüksek enflasyon ve faiz artırımları nedeniyle zor günler geçirirken, Merkez Bankalarının kararları büyük önem teşkil ediyor.

Reuters: Avrupa Merkez Bankası, Fed’in İzinden Gidecek!

Kripto piyasası, küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle düşüş eğilimi gösteriyor. Uzmanlar, makroekonomik görünümün yakın zamanda iyileşeceğini vurguluyor. Fed’in faiz oranlarını tekrar yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Reuters’e göre Avrupa Merkez Bankası da çok benzer bir yol izleyecek. Her ne kadar kripto para piyasası ABD ve Fed endeksli bir duruş sergilese de, Avrupa Merkez Bankası’nın şahin duruşu da bu süreçte etkili oluyor. Almanya ve Fransa gibi dev ekonomileri içeren bir coğrafya, Bitcoin için kesinlikle önem teşkil ediyor. Küresel finansal istikrarla ilgili artan endişelere rağmen, Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını 75 baz puan daha artıracak. Bir sonraki faiz kararı 27 Ekim’de verilecek. Avrupa Merkez Bankası’nın şahin duruşu, kripto piyasasını olumsuz etkileyecek.

Merkez bankaları, ekonomiyi enflasyon ve durgunluk gibi anormal ekonomik olaylardan korumaktan sorumlu kurumlardır. Bankalar niceliksel sıkılaştırma ve faiz artırımları yapıyor. En son Tüketici Fiyat Endeksi, beklenenden daha kötü enflasyon seviyelerini ortaya çıkardı. Kötü veriler, Fed’i enflasyonu düşürmedeki hedefine ulaşmak için daha da şahin yapıyor. Hem Fed hem de Avrupa Merkez Bankası enflasyonu %2’ye çekmek istiyor. Euro Bölgesi’nde mevcut enflasyon seviyesi %10, ABD’de ise %8,2. Hükümetlere göre yüksek enflasyon, Covid-19 pandemisi, pandemi sırasında yapılan hükümet harcamaları ve Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu. Bunu başarmak için Fed, art arda beşinci kez faiz oranlarını 75 baz puan artıracak. Sonuç olarak, ECB de Fed’in izinden gidecek.

Fed, Küresel Ekonomiyi Riske Atıyor!

Kripto para piyasası, finansal istikrarla ilgili endişelerin agresif merkez bankalarını yumuşatabileceğini umuyor. Resesyon, Deflasyon ve Stagflasyon risk, Fed‘i geri adım atmaya zorlayabilir. Dünya Bankası, küresel ekonominin 2023’te resesyonla karşı karşıya kalacağını iddia ediyor. Bu arada Tesla CEO’su Elon Musk ve Ark CEO’su Cathie Wood, ekonominin deflasyon göreceğine inanıyor.

Kürese piyasalardaki belirsizlik, kesinlikle Bitcoin üzerinde olumsuz bir baskı oluşturacak. Ancak Bank of America, 2023’ün başlarında güçlü bir hisse senedi rallisinin olacağına inanıyor. Piyasanın şimdiden 75 baz puanlık bir artışla fiyatlanması da muhtemel.