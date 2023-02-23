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Bitcoin’de (BTC) Zirve Metrik! Tecrübeli Analistten Kritik Uyarı Geldi!

Bitcoin'de (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan metrik konusunda uzman kripto para analisti yatırımcıları uyardı!
23:00
23 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

23 Şubat Perşembe günü hashrate oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasının ardından Bitcoin’de (BTC) nasıl bir fiyat hareketi bekleniyor? Kripto para biriminde düşüş kapıda mı?

BTC’de Metrik Zirve!

Bitcoin’in hashrate oranı, Proof-of-Work (PoW) blok zincirinde BTC işlemlerini madencilik yapmak ve işlemek için kullanılan hesaplama gücüdür. 26 Ocak tarihinde makroekonomi ve kripto para uzmanı Gigisulivan, hashrate’in Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisini açıklayan  bir rapor yayınladı.

Kıdemli analist ilk olarak hashrate’in ATH durumunda olmasının yatırımcıların yükseliş beklentisini karşılamayacağını açıklamıştı. Analist bu duruşunu sürdürerek, metrik artışının lider kripto para biriminin değerinde düşüşe yol açtığı durumlardan örnekler verdi. Mevcut duruma göre Gigisulivan, ATH’nin yedi gün önce kaydedilmesinden bu yana BTC’nin kritik bir durumda olduğuna dikkat çekti. Zincir üstü analisti, 200 haftalık hareketli ortalamanın (MA) durumundan ve Bitcoin’in borsa ile olan korelasyonundan, fiyat düşüşünün neden olabileceğinden bahsetti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

16 Şubat tarihinden itibaren yeni Hashrate ATH’ı, Bitcoin için kritik bir kavşağa geliyor. 200 Haftalık MA’dan ayrılıyor. Ek olarak borsanın bu durumu zayıflatması, düşüş eğiliminin güçlenmesine neden oluyor.

BTC’de Uzman Görüşü!

Bunların yanı sıra Tether’in (USDT) son ​​birkaç gündeki hâkimiyeti, ayılar için ek bir durum oluşturabilir. Gigisulivan için bu üstünlük Bitcoin’i 21.500 dolara düşürebilir. Bunun nedeni olarak ise kripto para biriminin borsaya kıyasla aşırı değerli göründüğünü öne sürdü. Öte yandan lider kripto para birimi, FOMC sonucu gibi haberlere tepkisini pek değiştirmedi. Bir diğer kıdemli analist olan Wüstenfeld, FTX çöküşü sırasında benzer bir olay olduğu için böyle bir durumun ilk kez yaşanmadığından bahsetti. Ayrıca BTC, 25.000 dolar bölgesinin kontrolünü kaybederken, SPX bir yükseliş trendi izledi.

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