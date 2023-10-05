Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Ne Zaman? BTC’de Analist Görüşü!

Kripto para piyasası, son zamanlarda piyasaların amiral gemisi Bitcoin‘in (BTC) fiyat artışı yaşamasıyla bir miktar ivme kazandı. Ayrıca Ethereum’un (ETH) da genel piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratabilecek birkaç gelişmeyle ön plana çıkıyor.

Bitcoin’de Uzman Görüşü!

BTC daha önce sürdüremediği 27.000 dolar sınırını aşmayı başardı. CoinMarketCap’e göre BTC son yedi gün içinde %4,5’ten fazla artış gösterdi. Yazı kaleme alındığında BTC, 537 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle 27.557,89 dolardan işlem görüyor.

Ancak elde edilen verilere göre işlerin daha da iyiye gidebileceğiydi. X’te popüler bir kripto para fenomeni olan Seth, Bitcoin’in bu ay için 20 günlük hareketli ortalamasının (20MA) biraz üzerinde kapandığını açıkladı. Bu yükseliş sinyali lider kripto para biriminin fiyatının önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceğini gösterebilir.

Bununla birlikte kıdemli kripto para analisti diğer ölçümlerin BTC’nin büyümesini desteklemesi durumunda yakında yükselişe geçebilecek BTC’nin göreceli güç endeksi’nden (RSI) de bahsetti. Bitcoin ekosistemine daha derin bir bakış açısını ele alan uzman, pek çok başka yükseliş ölçütüne de işaret etti.

BTC’de Güncel Veriler

BTC’nin borsalardaki net mevduatının 7 günlük ortalamaya göre düşük olduğunu ortaya koyan Exchange Netflow tarafından da kanıtlandı. Ayrıca uzun vadeli yatırımcıların son yedi gündeki hareketleri de ortalamanın altında gerçekleşti. Bu durum uzun vadeli holder’larının BTC için yüksek umutlara sahip olduklarını ve bu nedenle token’larını tutmaya istekli oldukları belirtildi.

Belirtilen ölçümlerdeki gibi, BTC’nin türev piyasası ölçümleri de yükseliş eğilimini sürdürdü. Özellikle CryptoQuant’ın verileri, yazı kaleme alındığında BTC’nin fonlama oranının yeşil olduğunu ortaya çıkardı. Bu durumda türev yatırımcıların altcoini daha yüksek fiyattan satın aldığı anlamına gelebilir.

BTC alıcı alış/satış oranından da anlaşılacağı üzere, türev piyasasında satın alma duyarlılığı da baskın. Bitcoin’in açık faizi fiyatıyla birlikte bir artış kaydetti. Genel olarak bu ölçümdeki bir artış, devam eden fiyat eğiliminin devam edeceği anlamına gelebilir.