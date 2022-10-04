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Bitcoin’de (BTC) Uzman Görüşü: Fiyatlamada Bu Seviye Kritik!

Bitcoin'de (BTC) yaşanan son düşüşlerin ardından son durum! Kripto para biriminde analistler yükselişi getirebilecek kritik seviyeleri belirledi!
20:30
4 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), kripto para piyasasındaki düşüş zamanları ve daha geniş makroekonomik sıkıntılar arasında 20.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmak için mücadele ederken, kripto para uzmanları gelecekteki hareketlerini belirlemek adına son fiyat hareketini analiz etti.

Bitcoin’de Kritik Seviye

Piyasaların önde gelen kripto para danışmanlık platformu Eight Global 3 Ekim’de paylaştığı bir tweet’te, Bitcoin’in 20.100 – 20.340 dolar seviyesinde bulunan direnç alanını kırdığı zaman “bir miktar yükseliş momentumu gösterebileceğini” öne sürdü. Danışmanlık platformu ayrıca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin adına genel fiyat hareketine baktığımızda, aslında bir süredir konsolide ettiğimizi görebiliyoruz. Kripto para birimi adına destek bölgesi 18.565-18.800 dolar seviyeleri arasında bulunabilir.

Açıklanan verilere göre borsalardaki Bitcoin arzı dört yılın en düşük seviyesine düştü. Bu durumda daha fazla piyasa katılımcısının kripto para birimini satmak yerine satın almaya istekli olduğunu gösterebilir. Aynı zamanda kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin’in mevcut piyasa koşullarından dolayı bu dönemlerde kötü performans gösterebileceğine dikkat çekildi.

BTC İşlem Hacmi

Bununla birlikte Bitcoin madencilik gücü son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 240.208 milyon TH/s’ye ulaştı. Bunun sebebi olarak lider kripto para biriminin madencilerinin, olumsuz makroekonomik koşullardan oluşan endişelerden etkilenmediği gösteriliyor. Bunlara ek olarak Bitcoin’in işlem hacmi üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran ortasından bu yana en işlem hacmi 1 Ekim tarihinde 42.68 milyar dolar ile son 3 ayın zirvesine yerleşti.

Yazı kaleme alındığında CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 384,29 milyar dolar. Kripto para piyasalarının amiral gemisinde son veriler bu şekilde iken fiyatı son 24 saat içerisinde %4.53 oranında artışla 20.048 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca belirtilen zaman diliminde küresel kripto para piyasası değeri %3,61 oranında artış kaydetti.

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