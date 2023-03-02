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Bitcoin’de (BTC) Mart Ayı Tahmini! BTC’de Bu Seviyelere Hazır Olun!

Yılbaşından bu yana hareketli bir süreçten geçen Bitcoin'i (BTC) Mart ayında neler bekliyor? BTC'de yükseliş ivmesi gelecek mi?
23:05
2 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel çapta etkili olan makroekonomik problemlerin sonrasında piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı nasıl bir yol izleyecek?

BTC’de Yükseliş Beklentisi!

Bitcoin’in fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yürürlükte olan uzun vadeli alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Daha sonra Haziran 2022’de 19.000 dolarlık yatay destek alanını geri aldı. Haftalık göreceli güç endeksi (RSI) kendi alçalan direnç çizgisinden çıktı ve 50’nin üzerinde. Ayrıca kripto para biriminin fiyatının iki hafta boyunca yükseliş mumu oluşturdu. Tüm bu veriler nedeniyle kripto para uzmanlarına göre gelecekteki hareketin en olası yönü, 30.700 dolarlık direnç alanına doğru bir artış.

Ayrıca uzmanlar trendin ivme kaybetmesi durumunda BTC fiyatı 19.000 dolarlık destek alanına düşebileceği belirtildi. Ancak BTC belirtilen seviyenin üzerinde işlem gördüğü sürece trend yükseliş olarak kabul edilebilir. Haftalık zaman çerçevesindeki yükseliş görünümüne rağmen günlük grafik fiyat hareketinde düşüş eğilimi gösterdiği öne sürüldü. Bunun başta 24.000 dolarlık direnç alanının üzerindeki sapma olmak üzere çok sayıda neden gösteriliyor.

Bitcoin’de Mart Ayı Hedefi!

Bununla birlikte kripto para birimini ele alan analistler fiyatın 0.382-0.618 Fib geri çekilme destek seviyeleri olan 19.217-21.582 dolar aralığına düşebileceğini öne sürdü. Ayrıca yukarı yönlü hareketin tamamlanmasının uzun sürmesi nedeniyle, fiyatın muhtemelen Mart ayının tamamı ve hatta Nisan ayının bir kısmı için küçük çaplı bir toparlanmaya girebileceği belirtildi.

Öte yandan yılın en yüksek seviye olan 25.250 doların üzerinde bir artış, yukarı yönlü hareketin devam edeceği anlamına gelebilir. Bu durumda BTC’de 27.000 dolara yakın seviyeler beklenebilir. Sonuç olarak Mart ayı için en olası Bitcoin fiyat tahmini, 0.382-0.618 Fib düzeltme destek alanı olan 19.217-21.582 dolara bir düşüş. Bu düşüş eğilimi gösteren Bitcoin fiyat tahmini, yıllık en yüksek seviye olan 25.424 doların üzerinde bir artışla geçersiz kılınabilir.

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