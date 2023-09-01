Bitcoin’de (BTC) Fiyata Etkili Senaryolar! BTC’de Kritik Seviyeler!

Özet

  • Grayscale'in SEC karşısındaki dava zaferiyle Bitcoin yükseliş yaşadı ancak SEC'in ETF başvurularını ertelemesi nedeniyle bu yükseliş kısa sürede geri çekildi.
  • Bitcoin, bu hareketlilik sırasında 25.650 doların altına düşerse 25.376 dolara kadar gerileyebilir, ancak 26.800 doları aşmayı hedefleyerek toparlanabilir.
  • Ancak Bitcoin, en büyük direnç noktası olan 29.960 dolara ulaşmak için zorlu bir yolu olduğunu kanıtlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:42
1 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Grayscale’in SEC karşısındaki davayı kazanmasıyla yükseliş yaşayan BTC, SEC’in ETF başvurularını ertelemesiyle geri çekildi. BTC’nin birkaç gün içerisinde yaşadığı bu hareketlilik, altcoinleri de etkisi altına aldı.

Grayscale’den Bitcoin’e Doping!

Grayscale, ETF ürünü olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) için SEC’e karşı dava yolunu tercih etmişti. SEC, Grayscale’in GBTC’yi spot Bitcoin ETF’ine çevirmesini onaylamadı. Bu nedenle dava açan şirket, aradan geçen iki yıl sonra davayı kazandı. Mahkeme, SEC’ten GBTC özelindeki talebin yeniden incelemesini istedi. Kripto para piyasası, bu haberin etkisiyle adeta boğa dönemi gibi yükselişe geçti. BTC, haber akışının etkisiyle yüzde 8’e kadar yükseliş yaşadı. Ancak bu hava oldukça kısa sürdü. Aradan geçen 2 günün sonunda SEC, yedi spot Bitcoin ETF başvurusunu değerlendirmeyi erteledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, ETF haber akışlarının etkisiyle, yüzde 8,5’lik dilim arasında hareketlilik sergiliyor. Kripto para piyasasında likidite eksikliğinin yaşanması, borsaların birçok altcoin’i delist ederek pariteleri daraltması ve böylelikle likiditeyi toparlamaya çalışması, yatırımcılardan yeni para girişlerinin gelmemesi ve son olarak küresel piyasalar bugüne kadarki süreci etkiledi. Ancak Grayscale’in SEC’e karşı dava kazanması, anlık piyasayı yükseltti.

Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum!

Grayscale döneminde boğa görüşü hakim olurken, BTC’nin 25.980 dolardan 28.150 dolara yükselişi güne damga vurdu. BTC ile birlikte altcoin’lerde de canlılık ortaya çıktı. Ancak bu durum majör altcoin’lerden ziyade düşük piyasa değerli altcoinlere yönelik oldu. TRB, UNFI ve CYBER piyasada dominasyon kurmayı başardı. Arbitrum, Optimism ve Aptos gibi projelerde ise toparlanma harici yükseliş yaşanmadı. Piyasadaki bu boğa rüzgârı, geçtiğimiz akşam SEC’in attığı adımlar neticesinde son buldu. SEC, yedi ETF hakkında erteleme kararı aldı ve piyasanın yükselişini tek seferde silmeyi başardı.

ABD’li düzenleyici kurum, kripto para piyasasını rahat bırakmayı düşünmüyor. SEC’in erteleme kararıyla BTC, 27.500 dolar seviyelerinde hareket ederken, 25.680 dolara kadar geriledi. BTC’nin bu hareketli döneminde, yine en büyük destek noktası 25.650 dolar olacağı belirtiliyor. Bu noktanın kaybedilmesi halinde BTC için 25.376 dolar ortaya çıkabilir. BTC’nin en önemli destek noktası ise 25.100 dolar seviyesi olabilir.

BTC, tüm bu desteklere tutunamazsa 24.750 dolara iğne atabilir. Olumlu bir piyasa görünümünde ise BTC, 26.800 doları aşmayı hedefleyebilir. Bu direnç noktasının kırılmasıyla birlikte, BTC için sonraki yolculuk 28.300 dolar civarına olabilir. Ancak BTC, en önemli sınavını 29.960 dolar seviyesinde yapacak. Bu güçlü direnç, BTC’nin ilerleyişinde önemli bir konumda bulunuyor.

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