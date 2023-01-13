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Kripto para piyasası kısır döngüden çıkmaya çalışırken, Bitcoin’deki (BTC) mevcut rallinin devam edip etmeyeceği odak noktası oldu.

‘Henüz Erken’

Bitcoin merakla beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun beklentilerle büyük ölçüde uyumlu hale gelmesinin ve enflasyonun düşmeye devam ettiğini göstermesinin ardından değer kazandı. Hisse senetleri de ABD’den gelen verilere olumlu tepki verdi. ABD piyasalarının kapanışında S&P, Dow ve Nasdaq sırasıyla %0,34, %0,64 ve %0,64 artışla pozitif bölgede tamamladı. Önde gelen platformlardan Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff’e göre, Bitcoin’de Çarşamba günü akşam geç saatlerde başlayan rallinin devam edebilir.

Uzmana göre, Bitcoin bu hafta 50 günlük hareketli ortalamadaki kilit direncin hemen üzerine çıktı, bu da başka bir yükseliş sinyali anlamına geliyor. Twitter’daki pek çok kişi, Bitcoin’in gerçekten yükselişe geçtiği konusunda Wyckoff ile hemfikir olsa da, bazı analistler Bitcoin‘in FTX’in çöküşünden önceki aralığa geri döndüğünü ve gerçek bir boğa sürecine girmeden önce daha kat etmesi gereken çok yol olduğunu vurguladı. Diğer bir analist Don Alt ise daha temkinli yaklaiştı. Stratejist, Bitcoin’in 30.000 doların üzerine çıkana kadar eğilimin tersine döndüğü gerçeğine inanmayacağını belirtti. Diğer bir analist Caleb Franzen de sevinmek için henüz çok erken olduğuna dikkat çekti.

Fed ve Sektördeki Krizler!

Fed’in faiz oranlarını 2023’e kadar yüksek seviyelerde tutacağını defalarca yinelemesine rağmen, piyasalar merkez bankasının bu yıl sonunda faiz artırımlarını sonlandırmasını veya azaltmasını beklemeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu düşürme çabası beklenen sonuçları veriyor. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Craig Erlam’a göre, Bitcoin ve kripto para piyasasındaki artış yatırımcı duyarlılığının değişmesi açısından önemli. Uzman, mevcut yükselişe rağmen makroekonomik faktörlerin belirleyici unsur olmaya devam edeceğinin altını çiziyor.

Bu arada sektördeki krizler de yakından takip ediliyor. FTX, şirketin avukatlarından birinin Çarşamba günü doğruladığı gibi, alacaklılarına ödeme yapmak için kullanacağı 5 milyar dolardan fazla likit nakit ve kripto parayı geri aldığını duyurdu. FTX’in avukatı Andy Dietderich, günün erken saatlerindeki duruşmanın başında Delaware’deki bir iflas hakimine “5 milyar doların üzerinde nakit, likit kripto para ve likit yatırım menkul kıymetleri bulduk” dedi.