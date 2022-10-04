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Bitcoin’de Beklenen Rapor Geldi: En Önemli 2 Veri Her Şeyi Anlatıyor!

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların üzerine çıkmaya çalışırken, zincir üstü veriler BTC'nin bir sonraki hamlesine yönelik somut ipuçları veriyor. 
13:30
4 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların üzerine çıkmaya çalışırken, zincir üstü veriler BTC’nin bir sonraki hamlesine yönelik somut ipuçları veriyor.

Borsalardaki Bitcoin Arzı 2018’den Bu Yana En Düşük Seviyesinde

Kripto para piyasası çakantılı günler geçirirken, borsalardaki Bitcoin arz oranı 2018’den bu yana ilk kez %9’un altına düştü. Bu durum, yatırımcıların uzun vadede BTC’ye inandıklarını ve satış yapmayacaklarını ortaya koyuyor. Yatırımcılar genellikle varlıklarını satma niyetiyle spot borsalara gönderir. BTC’lerini ellerinde tutmaya karar verdiklerinde ise onları borsalardan, genellikle soğuk veya özel cüzdanlara götürürler. Analiz şirketi Santiment kısa süre önce bu önemli metriğe dikkat çekti. Santiment’e göre, borsalardaki BTC arz oranının 2018’den bu yana ilk kez %9’un altına düşmesi güven ortamına işaret ediyor. Şirket, borsalardaki bu kadar düşük arzın sert bir BTC düşüşü olasılığını azalttığını vurguluyor.

Santiment grafiğinden, borsalarda Bitcoin arz oranında ani bir düşüş gözlemlenebilir. Geçen yılın Haziran ayında %14’ün üzerinde bir zirveye ulaşmasından bu yana, BTC’nin borsalardaki oranı istikrarlı bir şekilde azaldı. Bu, yatırımcıların, olumsuz piyasa şartlarına rağmen Bitcoin’lerini elinde tutmaya niyetli olduklaını gösteriyor. Bununla birlikte, BTC borsa girişleri, Nisan sonu ile Mayıs arasında bir ara artış gördü. Bu artış, piyasada FUD yaratan ve kapitülasyon ve kaldıraç krizlerini tetikleyen Terra çöküşüne bağlanabilir. Ortalık yatışırken, yatırımcıların BTC’lerini borsalardan çıkardıkları görülüyor. Mevcut oran en son 2018 yılının Kasım ayında, BTC’nin 19 bin dolardan düşüşün ardından 4 bin ila 6 bin dolar arasında işlem gördüğü sırada görüldü.

CryptoQuant Analisti: Birikim, 7 Yılın Zirvesinde!

BTC yatırımcılarının bu noktada coin’lerini HODL etmeye devam etmeleri, satış baskısını azaltacak. CryptoQuant BTC Borsa Rezervi göstergesi, borsalarda BTC rezervinde büyük oranda bir düşüş olduğunu gösteriyor. BTC birikim seviyesi, varlığın daha fazla kurumsal yatırım gördüğü 2015 yılında tanık olunan en yüksek seviyeye ulaştı. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Pazartesi günü geç saatlerde Twitter’da şu açıklamayı yaptı:

BTC birikim seviyesi 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 6 aydan fazla tutulan Bitcoin’ler toplam oranın %74’ünü alıyor. Bu oram, 2019’da %70, 2015’te ise %77 idi.

Zincir içi ölçümler büyük ölçüde iyimser bir tabo çizerken, BTC, 19.000 dolarlık desteğin üzerindeki konumunu sağlamlaştırdı. Varlık, son 24 saatte %3,39 artışla, an itibariyele 19.845 dolardan işlem görüyor. 2 Ekim’de ivme kaybetmesine görmesine rağmen BTC, Ekim ayında 19 bin dolarlık desteğin üzerinde durmayı başardı. Ekim, tarihsel olarak Bitcoin için en iyi aylarından biri oldu, bu nedenle yatırımcılar, önceki ayların kayıplarını geri kazanmak için ralliler bekliyor.

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