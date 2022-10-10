Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’de 40.000 Dolar İçin Tarih Verildi! 4 Analistten Kritik Açıklamalar!

Bitcoin 20.000 doları aşmaya çalışırken. önde gelen 4 analist BTC'nin fiyat hareketine dair çarpıcı veriler paylaştı. 
16:00
10 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin 20.000 doları aşmaya çalışırken. önde gelen 4 analist BTC’nin fiyat hareketine dair çarpıcı veriler paylaştı.

40.000 Dolar: Neden 18 Ay?

Bitcoin, en son 11 Mayıs 2020’de Halving yaşadı  ve 6.25 BTC’lik bir blok ödülü verdi. Mart 2020’de küresel piyasalardaki rekor düşüşünün ardından, son halving etkinliğinde Bitcoin  8.000 dolar civarındaydı. Bitcoin zincir üstü değer haritasını kullanan analitik veri odaklı  Twitter hesabı “Root”, Halving’lerde fiyatın tarihsel olarak adil bir değerde olduğunu gösteriyor. Analize göre, gerçeğe uygun değer önemli ölçüde düşmezse, Bitcoin 18 ayda yaklaşık 40.000 dolara ulaşabilir. Bu senaryoda dikkate alınması gereken bir diğer önemli unsur da mevcut makroekonomik ortam. Fed’in para politikası hal risk teşkil ediyor.

 Capriole CEO’su Charles Edwards, BTC‘nin sonunda hangi seviyede dibe vurabileceğini belirlemek için önceki döngüleri değerlendirdi. Analist Will Clemente daha önce Bitcoin için tüm zamanların en yüksek seviyeleri ile ardından gelen sert düşükler arasındaki mesafeyi karşılaştıran bir grafik yayınlamıştı. Hem 2014 hem de 2018’de Bitcoin, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra bir makro dip oluşturdu. Clemente’nin grafiğine atıfta bulunan Charles Edwards, ”Son 2 Bitcoin döngüsünün dibe vurduğu 90 günlük zaman dilimindeyiz” ifadesini kullandı. Bitcoin, an itibariye Kasım 2021’de ulaştığı 68.000 dolarlık rekor seviyesinden %71 düşüşle 19.400 dolardan işlem görüyor. Sonuç olarak, analist BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini iddia ediyor.

Bu Seviyeye Tutulmalı! İşte Nedeni!

Önde gelen analistlerden Ali ise, Bitcoin’in keskin bir düşüşü önlemek için 19.000 dolarlık destek seviyesini koruması gerektiğini vurguladı. Bu fiyat seviyesinde, 1,3 milyon adres 680.000 BTC’den fazla satın aldı ve zincir üzerindeki veriler, bunun altında neredeyse hiç destek olmadığını gösteriyor. Cryptoquant’ın CEO’su Ki Young Ju, önemli miktarda USDC stablecoin’i borsalara aktığında, Bitcoin için bir sonraki boğa koşusunun başlayabileceğine inanıyor.

Bu gelişme, piyasada “satın alma gücünün” ortaya çıktığını gösterebilir. Analiste göre, USDC arzının %94’ü, hala borsa dışındı tutuluyor.  Yönetici, şimdiik Tether (USDT) ve Binance USD (BUSD) gibi stablecoin’lerin kripto para borsalarına geri döndüğünü söylüyor. Verilere göre, BUSD için arzın %70’i borsalarda. USDT’de ise bu oran %25. BUSD borsa rezervi, ayı piyasalarına rağmen büyüyor, bu da yatırımcıların birikim yaptığını gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Dikkat! Bloomberg’den Korkutan Bitcoin Uyarısı! 2 Uzman Teyit Etti!
Dikkat! Bloomberg’den Korkutan Bitcoin Uyarısı! 2 Uzman Teyit Etti!
Bitcoin’de 2.5 Milyar Dolar Tutan İsimden CBDC Yorumu: Başarısız Olacaklar
Bitcoin’de 2.5 Milyar Dolar Tutan İsimden CBDC Yorumu: Başarısız Olacaklar
Tarihi Bitcoin Metriği BVOL’den Beklenen Sinyal Geldi!
Tarihi Bitcoin Metriği BVOL’den Beklenen Sinyal Geldi!
Analist: Bu Altcoin Yatırımcı Akını için Gerekli Olan Şeyi Çoktan Yaptı!
Analist: Bu Altcoin Yatırımcı Akını için Gerekli Olan Şeyi Çoktan Yaptı!
Analitik Firması Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
Analitik Firması Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
Eski ABD Hazine Bakanı Summers, Bitcoin ve Altcoin’lerin Daha Fazla Değer Kaybetmesini İstiyor!
Eski ABD Hazine Bakanı Summers, Bitcoin ve Altcoin’lerin Daha Fazla Değer Kaybetmesini İstiyor!
Popüler Girişimci İddialı: Bitcoin’in (BTC) Tek Çıkış Yolu Bu!
Popüler Girişimci İddialı: Bitcoin’in (BTC) Tek Çıkış Yolu Bu!
Bitcoin Ne Zaman Yükselir? BTC Korku Endeksi
Bitcoin Ne Zaman Yükselir? BTC Korku Endeksi
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022