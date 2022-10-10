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Bitcoin 20.000 doları aşmaya çalışırken. önde gelen 4 analist BTC’nin fiyat hareketine dair çarpıcı veriler paylaştı.

40.000 Dolar: Neden 18 Ay?

Bitcoin, en son 11 Mayıs 2020’de Halving yaşadı ve 6.25 BTC’lik bir blok ödülü verdi. Mart 2020’de küresel piyasalardaki rekor düşüşünün ardından, son halving etkinliğinde Bitcoin 8.000 dolar civarındaydı. Bitcoin zincir üstü değer haritasını kullanan analitik veri odaklı Twitter hesabı “Root”, Halving’lerde fiyatın tarihsel olarak adil bir değerde olduğunu gösteriyor. Analize göre, gerçeğe uygun değer önemli ölçüde düşmezse, Bitcoin 18 ayda yaklaşık 40.000 dolara ulaşabilir. Bu senaryoda dikkate alınması gereken bir diğer önemli unsur da mevcut makroekonomik ortam. Fed’in para politikası hal risk teşkil ediyor.

Capriole CEO’su Charles Edwards, BTC‘nin sonunda hangi seviyede dibe vurabileceğini belirlemek için önceki döngüleri değerlendirdi. Analist Will Clemente daha önce Bitcoin için tüm zamanların en yüksek seviyeleri ile ardından gelen sert düşükler arasındaki mesafeyi karşılaştıran bir grafik yayınlamıştı. Hem 2014 hem de 2018’de Bitcoin, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra bir makro dip oluşturdu. Clemente’nin grafiğine atıfta bulunan Charles Edwards, ”Son 2 Bitcoin döngüsünün dibe vurduğu 90 günlük zaman dilimindeyiz” ifadesini kullandı. Bitcoin, an itibariye Kasım 2021’de ulaştığı 68.000 dolarlık rekor seviyesinden %71 düşüşle 19.400 dolardan işlem görüyor. Sonuç olarak, analist BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini iddia ediyor.

Bu Seviyeye Tutulmalı! İşte Nedeni!

Önde gelen analistlerden Ali ise, Bitcoin’in keskin bir düşüşü önlemek için 19.000 dolarlık destek seviyesini koruması gerektiğini vurguladı. Bu fiyat seviyesinde, 1,3 milyon adres 680.000 BTC’den fazla satın aldı ve zincir üzerindeki veriler, bunun altında neredeyse hiç destek olmadığını gösteriyor. Cryptoquant’ın CEO’su Ki Young Ju, önemli miktarda USDC stablecoin’i borsalara aktığında, Bitcoin için bir sonraki boğa koşusunun başlayabileceğine inanıyor.

Bu gelişme, piyasada “satın alma gücünün” ortaya çıktığını gösterebilir. Analiste göre, USDC arzının %94’ü, hala borsa dışındı tutuluyor. Yönetici, şimdiik Tether (USDT) ve Binance USD (BUSD) gibi stablecoin’lerin kripto para borsalarına geri döndüğünü söylüyor. Verilere göre, BUSD için arzın %70’i borsalarda. USDT’de ise bu oran %25. BUSD borsa rezervi, ayı piyasalarına rağmen büyüyor, bu da yatırımcıların birikim yaptığını gösteriyor.