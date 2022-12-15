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Bitcoin’de (BTC) metrikler yeniden yeşile dönmeye başlarken, analistlerden daha iyimser tablolar geliyor.

Zincir Üstü Veriler, Neye İşaret Ediyor?

Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte 18.318 dolara ulaşmayı başardı. ABD Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz artışının ardından BTC, ivme kazanmıştı. BTC, an itibariyle 17.658 dolardan işlem görüyor. Zincir üstü veriler ayrıca balinalar ve madencilerin Bitcoin satış baskısında düşüşe işaret ediyor. Bitcoin’in 18.000 dolardaki direnç seviyesinin üzerine çıkması ve kripto piyasasındaki FUD faktörünün yavaş yavaş sona ermesiyle uzmanlar, 20.000 doların ufukta olduğunu iddia ediyor. Zincir üstü veriler satış baskısının düştüğünü gösteriyor. Analize göre, ‘Bitcoin Harcanan Çıkış Değer Bantları’, balinaların borsalara taşıdığı coin miktarının düştüğünü ortaya koyuyor. Veriler, kripto para borsalarına 1.000 ila 10.000 BTC taşıyan balinaların sayısından düşüş olduğuna işaret ediyor. Bu durum, satış baskısın azaldığı anlamına geliyor.

FTX krizinin merkezi borsalara yönelik güvene darbe vurmasının ardından, balinaların davranışları büyük önem teşkil ediyor. Uzmanlara göre, Bitcoin fiyatı yükselmeye devam ederse, yaklaşan madenci krizi riski ortadan kalkabilir. Zincir üstü veriler, ayrıca uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarında artışa işaret ediyor. Bu nedenle, madenci kapitülasyonundan kaynaklanan bir satış, kısa bir panik satışından daha uzun bir düşüş olabilir. Bitcoin, balinalar ve madenciler tarafından büyük satışların yapıldığı bir yıllık ayı piyasasının ardından halving öncesi bir birikim döngüsüne giriyor. Aslında, kurumsal yatırımcıların, 2019-2020’deki bir önceki birikim döngüsüne benzer bir şekilde dipten alımlar yapmaları bekleniyor.

20.000 Dolar, Gelebilir!

Ark Invest CEO’su Cathie Wood ayrıca yakında kurumsal yatırımcı dalgasının devreye girip Bitcoin ve Ethereum (ETH) satın almasını bekliyor. Cathie Wood, Bitcoin‘in 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşması konusunda yükselişini sürdürüyor. Coingape analistleri 17,500 bin doların yeni destek seviyesi olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı, ilk günlük kapanışını Haziran ayı dip seviyelerinin üzerinde gerçekleştirdi. Bitcoin fiyatı önce 19.00 dolarlık direnç seviyesine yükselecek ve ardından bir geri çekilme meydana gelebilir. Mevcut ivme, BTC fiyatının Aralık ayında 19.000 doları test edeceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, BTC‘nin yeniden ivme kazanması için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor. FTX krizindeki gelişmeler de piyasayı etkilemeye devam edecek.