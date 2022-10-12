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Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) baskı altında kalmaya ve önemli bir destek seviyesi olan 19 bin dolara yakın bir noktada işlem görmeye devam ederken sosyal ağlardaki popülaritesi 7 ayın en düşük seviyene geriledi. Bitcoin zemin kaybederken üç altcoin‘in ise hücuma geçtiği görülüyor.

Bitcoin Zemin Kaybediyor

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment, Bitcoin’in sosyal ağlardaki popülaritesinin oranının sürekli düştüğünü ve altcoin’lerin popülaritesinin ise arttığını bildirdi. Santiment tarafından yapılan ölçümler ışığında yapılan değerlendirmede, “Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasında Bitcoin ile ilgili tartışmaların oranı sadece yüzde 12,8’de. Bu, son 7 ayın en düşük haftası. Ve üst üste 10’ncu haftada insanların BTC‘de düşüş bekledikleri görülüyor. Geçmiş veriler ışığında her ikisi de fiyatın dibe vurmaya yakın olduğuna işaret eden göstergeler.” notunu düştü.

Veri sağlayıcısı, ayrıca balinaların varlığının olmaması nedeniyle Bitcoin’in göreceli fiyat hareketinin son dört ayda çok sıkıcı hale geldiğini de ekledi. Gerçekten de BTC balinalarının katılımının olmaması dünyanın en büyük kripto parasında daha az volatilite ile sonuçlandı. Şu anda Bitcoin balina işlemleri son iki yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Santiment, “100 bin dolardan fazla ve 1 milyon dolardan fazla değerdeki BTC işlemleri en son 2020’de görülen seviyelere düştü.” diyerek Bitcoin balinalarının hareketliliğindeki düşüşe işaret etti.

Altcoin’ler Hücuma Geçti

Son günlerde piyasalarda yaşanan düşüşün ortasında bazı altcoin’lerin gerçekten iyi performans gösterdiği görülüyor. Ripple’ın ihraç ettiği XRP, şirketin SEC ile olan yasal savaşında bir miktar avantaj elde etmesiyle son birkaç haftadır güçlü bir yükseliş gösteriyor. Bununla birlikte, XRP fiyatı 0,50 dolardaki güçlü bir dirençle karşı karşıya ve bu seviyelerin üzerinde kalmayı henüz başarabilmiş değil.

Polygon (MATIC) ve Chainlink (LINK) gibi diğer altcoin’ler de son haftalarda son derece olumlu fiyat hareketleri gösterdi. Santiment, geliştirici faaliyeti bakımından Polkadot’un liderliğini sürdürdüğünü, Ethereum ve Cardano’nun ise ilk beşte kalmaya devam ettiğini bildirdi: