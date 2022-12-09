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Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesini geçerken, önde gelen 3 analist mevcut artışın devam edip etmeyeceğine dair görüşlerini paylaştı.

Analistler, Kritik Seviyeleri Açıkladı!

Bitcoin yeniden 17.000 dolar seviyesini geçerken, bazı analistler daha iyimser tablo çizmeye başladı. BTC, son 24 saatte17.300 dolara ulaştıktan tekrar ivme kaybetti ve an itibariye 17.210 dolardan işlem görüyor. Popüler analist Credible Crypto, BTC‘nin “18.000 ila 19.000 dolara doğru tırmandığını iddia ediyor. Uzmana göre, 16.000 dolardaki desteğin tutulması gerekiyor. Stratejist ayrıca 16.400 ve 16.500 dolar seviyelerinde önemli destek noktaları olduğunu vurguladı. Diğer bir analist Cheds, önemli bir gösterge olan Bollinger bandına işaret ederek, volatilitenin potansiyel olarak devam edeceğini söyledi.

Yatırım şirketi Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, “17.000 doların üzerinde kaldığımız sürece Bitcoin’in yoluna devam etmesini bekliyoruz” dedi ve gecedeki hareketi Kasım ayının sonundaki kırılmaya benzetti. Uzman ayrıca kısa pozisyonların tasfiyesinin arttığını vurguladı. Coinglass‘tan alınan verilere göre, yatırımcıların daha fazla düşüşün meydana geleceğinin bir işareti olarak, BTC’deki kısa tasfiyeler 8 Aralık’ta tek bir saatte 7 milyon doları buldu. Analitik şirketi On-Chain College, “Tasfiyeler, Kasım başındaki çöküşten bu yana nispeten küçüktü, ancak kısa tasfiyeler bu son hamleyi artışı tetikledi.” ifadesini kullandı.

Risk, Devam Ediyor!

Analistlerin iyimser bir tablo çizmesine rağmen, piyasada risk devam ediyor. Celsius, 3AC ve Terraform Labs gibi şirketlerin iflas bayrağını dikmesi, 2022’de büyük felaketin ilk kıvılcımları oldu. Merge gibi önemli bir güncellemeyi hayata geçirmesine rağmen, Ethereum (ETH) bile % 67 düşerken, 2022 kripto para piyasası için uğursuz bir yıl oldu. Fed’in para politikasına ve FTX krizindeki bilinmeyenlere işaret eden bazı uzmanlara göre, boğa piyasası için henüz erken.

Ekonomistlere göre, BTC’nin eski parlak günlerine yeniden dönebilmesi için FTX krizinin sona ermesi ve makroekonomik şartların normale dönmesi gerekiyor. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri de kurumsal yatırımın tekrar piyasaya girmesi. Bazı uzmanlar, önümüzdeki dönemde Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatlarını yeniden dip seviyelere çekecek yeni ‘Siyah Kuğu’ Vakalarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle hem Fed hem de FTX faktörünün ortadan kalkması gerekiyor.