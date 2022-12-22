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Bitcoin Yükseliş Sinyali Geldi! 2015 ve 2019’da Aynısı Oldu!

Kral kripto para birimi uzun sürenin ardından artık dibe işaret ediyor. Bu daha önce 2 kez oldu.
19:20
22 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin henüz 18 yaşına girmiş değil ancak yıllardır süregelen fiyat dalgalanmaları bize geleceğe dair birçok fikir veriyor. Kripto para yatırımcıları geçmişte dibe işaret eden verileri takip ederek mevcut ayı piyasasından ne zaman çıkabileceğimize dair tahminlerde bulunuyor. 2015 ve 2019 yılında dibe işaret eden bir metrik bugün yine benzer seviyelerde. Peki artık dibi gördük mü?

Bitcoin Ne Zaman Yükselir?

BTC için dibi yakalamak tıpkı 69.000 dolar zirvesini tahmin etmek gibidir. Zordur, fiyatın ATH seviyesine ulaştığı 10 Kasım gününü hatırlayalım yatırımcıların çoğu buranın gerçek bir zirve olmadığını yıl sonuna kadar 100.000 doların görüleceğini düşünüyordu. Fiyat 40.000 doların altına düşene kadar bugün yüksek sesle daha fazla düşüş göreceğiz diyen Capo dahil çoğu analist ayı piyasalarına girdiğimize inanmıyordu. Bugün ise CryptoQuant önemli bir metriğe işaret etti.

Son rapora göre Inter-Exchange Flow Pulse momentumu Ağustos 2021’den bu yana ilk kez pozitife döndü. Coinbase’den türev borsalara BTC akışı (Inter-Exchange Flow Pulse metriği ile ölçüldüğü üzere) düşüşten yükselişe doğru olası bir trend değişikliğine işaret eden bir noktaya yaklaşıyor. Benzer faaliyetler 2015 ve 2019’da piyasa dibinde de görülmüştü.

Bitcoin Dibi Buldu Mu?

Balinalar hala BTC biriktirmiyor olsa da, harcama davranışları Terra/Luna çöküşü öncesinden bu yana en düşük seviyede. Net bir ayı dibi için Bitcoin balinalarının satışı bırakarak istikrarlı birikime dönmesi gerekiyor. Geçmişte ayı piyasaları, spot borsalardan türev borsalara daha az para aktarılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Boğa piyasaları ise her zaman daha fazla paranın spot borsalardan türev borsalara geçmesiyle bağlantılı olmuştur. Ağustos 2021’den bu yana ilk kez yukarıda bahsettiğimiz metrik ivmesi yukarı döndü. Bu, trendin aşağıdan yukarıya doğru değişebileceği bir noktaya ulaşmış olabileceğimiz anlamına geliyor. Yani Bitcoin bu metriğe göre artık dibi bulmuş olabilir.

Fakat yatırımcılar için sevinmek için henüz erken, mevcut şartlarda kripto paraları on-chain veya teknik analizden daha fazla ilgilendiren konular var. Genesis’in iflas riski, DCG ve altındaki Grayscale gibi şirketlerin FTX bağlantılı gördüğü kayıpları telafi edememe ihtimali yatırımcıları halen tedirgin ediyor.

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