Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin Yükselir mi? BTC Ne Zaman Yükselecek?

Bitcoin, geçen ay 22 bin dolar seviyesinden düşmesinden beri 19 bin dolar seviyelerinde hareket ediyor. Bitcoin yükselir mi, BTC ne zaman yükselecek?
10:15
13 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son derece olumsuz makroekonomik ortamın ortasında, piyasalar Bitcoin‘in (BTC) toparlanması için çaresiz durumda. Son haftalarda görülen BTC fiyat hareketleri ve alım satım aktivitesi oldukça durağan seyrediyor. En büyük kripto para Bitcoin, geçen ay 22 bin dolar seviyesinden düşmesinden beri 19 bin dolar seviyelerinde hareket ediyor. Peki kısa vadede Bitcoin yükselir mi, BTC ne zaman yükselecek?

On-Chain Verileri Ne Söylüyor?

Genel olarak, BTC fiyat grafiklerindeki uzun süreli yatay hareket, en azından kısa vadede bir ralli için büyük bir beklentinin oluşmasına neden oldu ancak durağan BTC hareketi küresel finansal istikrarsızlığın olduğu bir dönemde yaşanması potansiyel bir ralli ihtimalinin önüne geçiyor. Dört aya yakın bir dönemde çeşitli aksiliklerle gölgelenen kripto para piyasaları acı verici bir kripto kışını yaşıyor. Kripto paralardaki düşüş yılın başında Terra ekosisteminin çökmesiyle tetiklendi. BTC fiyatı Haziran’ın ortasından beri bazı istisnalar dışında 20 bin dolar seviyelerinde hareket etti.

Zincir üstü (on-chain) veriler mevcut ortamın kısa vadeli bir likidite aşamasında olduğunu gösteriyor. Kripto veri platformu Crypto Quant’ın sağladığı verilere göre, piyasa uzun ve güçlü bir boğa piyasası için hazırlık yapıyor. Bitcoin hacminde günlük ve haftalık ölçeklerde bazı artışlar söz konusu. Bu göstergedeki keskin bir yükseliş, boğa piyasasının başlangıcının işareti olabilir. Bu dönem uzun ve güçlü bir boğa piyasası için bir konsolidasyon dönemi olarak görülebilir:

Bir ayı piyasası sırasında bile bu gösterge bazen yükselir. Böyle bir durumda Bitcoin toparlanır ya da en azından yatay seyreder.

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

Yılın Mart ayından beri kısa vadeli toparlanmaların dört örneği görüldü. Bu göstergenin güçlü bir şekilde yükselmesi halinde en azından kısa vadeli bir toparlanma olasılığı oldukça yüksek. Öte yandan geçen hafta BTC fiyatında 20 bin doların üzerindeki bölgeden istikrarlı bir düşüş kaydedildi. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0,09 düşüşle 19 bin 94 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu bağlamda piyasa uzmanları ve analistleri kısa vadede bir Bitcoin boğa piyasasının beklenmemesi, ufukta böyle bir şeyin görünmediğine inanıyor. Midas Touch Consulting’in genel müdürü Florian Grummes, kripto para piyasalarının bir boğa döngüsüne yaklaşık bir yıl uzaklıkta olduğunu düşünüyor. Grummes’ın bu söylemi tipik olarak yaklaşık 24 ila 27 ay süren kripto kışı modeline dayanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!
Son Dakika: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!
Bitcoin’de Beklenen Rapor Geldi: Analist PlanB’den Heyecanlandıran Yorum!
Bitcoin’de Beklenen Rapor Geldi: Analist PlanB’den Heyecanlandıran Yorum!
Analiz Şirketi Santiment Paylaştı: Bitcoin ve Altcoin’ler için USDT Dalgası Geliyor!
Analiz Şirketi Santiment Paylaştı: Bitcoin ve Altcoin’ler için USDT Dalgası Geliyor!
Üst Düzey Fed Yetkilisinden Bitcoin ve Altcoin’lerin Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Çeken Açıklamalar
Üst Düzey Fed Yetkilisinden Bitcoin ve Altcoin’lerin Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Çeken Açıklamalar
Kripto Paralarla İlgili Yasadışı Faaliyetler En Çok Hangi Bölgede?
Kripto Paralarla İlgili Yasadışı Faaliyetler En Çok Hangi Bölgede?
5 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Yeni Tehlike Belirdi!
5 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Yeni Tehlike Belirdi!
Ünlü CEO BTC ve Altcoin’lerde Yükselişin Ne Zaman Başlayacağını Açıkladı!
Ünlü CEO BTC ve Altcoin’lerde Yükselişin Ne Zaman Başlayacağını Açıkladı!
Dikkat! 2022 Krizini Bilen Ekonomist Uyardı: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Dikkat! 2022 Krizini Bilen Ekonomist Uyardı: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022