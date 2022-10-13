Bitcoin, geçen ay 22 bin dolar seviyesinden düşmesinden beri 19 bin dolar seviyelerinde hareket ediyor. Bitcoin yükselir mi, BTC ne zaman yükselecek?

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Son derece olumsuz makroekonomik ortamın ortasında, piyasalar Bitcoin‘in (BTC) toparlanması için çaresiz durumda. Son haftalarda görülen BTC fiyat hareketleri ve alım satım aktivitesi oldukça durağan seyrediyor. En büyük kripto para Bitcoin, geçen ay 22 bin dolar seviyesinden düşmesinden beri 19 bin dolar seviyelerinde hareket ediyor. Peki kısa vadede Bitcoin yükselir mi, BTC ne zaman yükselecek?

On-Chain Verileri Ne Söylüyor?

Genel olarak, BTC fiyat grafiklerindeki uzun süreli yatay hareket, en azından kısa vadede bir ralli için büyük bir beklentinin oluşmasına neden oldu ancak durağan BTC hareketi küresel finansal istikrarsızlığın olduğu bir dönemde yaşanması potansiyel bir ralli ihtimalinin önüne geçiyor. Dört aya yakın bir dönemde çeşitli aksiliklerle gölgelenen kripto para piyasaları acı verici bir kripto kışını yaşıyor. Kripto paralardaki düşüş yılın başında Terra ekosisteminin çökmesiyle tetiklendi. BTC fiyatı Haziran’ın ortasından beri bazı istisnalar dışında 20 bin dolar seviyelerinde hareket etti.

Zincir üstü (on-chain) veriler mevcut ortamın kısa vadeli bir likidite aşamasında olduğunu gösteriyor. Kripto veri platformu Crypto Quant’ın sağladığı verilere göre, piyasa uzun ve güçlü bir boğa piyasası için hazırlık yapıyor. Bitcoin hacminde günlük ve haftalık ölçeklerde bazı artışlar söz konusu. Bu göstergedeki keskin bir yükseliş, boğa piyasasının başlangıcının işareti olabilir. Bu dönem uzun ve güçlü bir boğa piyasası için bir konsolidasyon dönemi olarak görülebilir:

Bir ayı piyasası sırasında bile bu gösterge bazen yükselir. Böyle bir durumda Bitcoin toparlanır ya da en azından yatay seyreder.

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

Yılın Mart ayından beri kısa vadeli toparlanmaların dört örneği görüldü. Bu göstergenin güçlü bir şekilde yükselmesi halinde en azından kısa vadeli bir toparlanma olasılığı oldukça yüksek. Öte yandan geçen hafta BTC fiyatında 20 bin doların üzerindeki bölgeden istikrarlı bir düşüş kaydedildi. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0,09 düşüşle 19 bin 94 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu bağlamda piyasa uzmanları ve analistleri kısa vadede bir Bitcoin boğa piyasasının beklenmemesi, ufukta böyle bir şeyin görünmediğine inanıyor. Midas Touch Consulting’in genel müdürü Florian Grummes, kripto para piyasalarının bir boğa döngüsüne yaklaşık bir yıl uzaklıkta olduğunu düşünüyor. Grummes’ın bu söylemi tipik olarak yaklaşık 24 ila 27 ay süren kripto kışı modeline dayanıyor.