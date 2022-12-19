Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitrawr’ın Bitcoin‘in (BTC) madencilik zorluğu tahmincisi metriğine göre, Bitcoin’in madencilik zorluğunda yılın son ayarlaması için bugün gerçekleşecek ve yüzde 3 oranında artış olacak.

2022’de Bitcoin’in Madencilik Zorluğu

Verilere göre, Bitcoin’in madencilik zorluğu şu anda 34.24 trilyon seviyesinde ve tahmini yüzde 3’lük artış madencilik zorluğunu 35.42 trilyona taşıyacak. Madencilik zorluğu, Bitcoin ağında bir blok oluşturmak için gerekli kriptografik bulmacayı çözmenin ne kadar zorlaştığını tanımlamak için kullanılır ve her iki haftada bir otomatik olarak ayarlama yapılır.

2022’de Bitcoin’in madencilik zorluğunda 26 ayarlama yapıldı. Bunlardan 16’sı pozitif yani yukarı yönlü olurken, 10’u negatif yani düşüş yönlü oldu. Bugün yapılacak olan madencilik zorluğu ayarlaması, en büyük kripto paranın yıl içindeki 27’nci madencilik zorluğu ayarlaması olacak. Bu durum Bitcoin’in madencilik zorluğunun 2021’ye göre oldukça farklı olduğunu gösteriyor. Geçen yıl BTC’nin madencilik zorluğunda 27 ayarlama yapılmış bunların 19’u pozitif, 8’i negatifti. O dönemde BTC, Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklamasının ardından art arda dokuz pozitif ayarlama gördü.

Yukarıdaki grafiğe göre, Bitcoin’in madencilik zorluğu turuncu çizgi ile gösterilmektedir. Madencilik zorluğunun Ekim ayında önemli bir artış yaşadığı ancak Aralık ayında mevcut durumuna gerilmeden önce Kasım ayında sert şekilde düştüğü görülüyor. Düşüşe rağmen, Bitcoin’in madencilik zorluğu yılı tüm zamanların en yüksek seviyesinin sadece yüzde 4 altında bitirecek ve bu madencilik zorluğunun yüksek kaldığını gösteriyor.

Bitcoin’in Hash Rate’indeki Son Durum

2022’deki rekor seviyedeki madencilik zorluğu, hash rate’in artıştan kaynaklanıyordu ve bu özellikle BTC fiyatının düşmesiyle birlikte birçok madencinin karlılık için mücadele etmesine neden oldu.

Birkaç madenci kapitülasyonuna rağmen, Bitcoin‘in hash rate’i hala oldukça yüksek seviyede. Kasım ayındaki kaydedilen zirveden bu yana, BTC‘nin 7 Günlük hareketli ölçümlerdeki ortalama hash rate’i düştü, ancak hala 240 exahash’ın üzerinde.