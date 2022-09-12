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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, küresel ekonomideki belirsizlik piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Analist: Bitcoin, 24.000 Doları Hedefliyor

Makroekonomik koşullar nedeniyle, kripto para piyasası yine yüksek volatilite yaşıyor. Bitcoin, tekrar 22.000 doları geçmeyi başardı. BTC, son 7 gün içinde %10’a yakın bir artış kaydetti. Önde gelen analistlerden James of Invest Answers, BTC‘nin 21.750 dolardaki kritik direnç noktasını geçtiğini ve 24.000 doları hedefleyeceğine inanıyor. Ancak uzmanlar, makroekonomik koşullar hala belirsiz olduğundan, BTC’nin ani düşüş yaşayabileceğini konusunsa uyarıyor. Fed’in para politikası BTC‘nin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Bitcoin, daha önce de 22.200 doları geçtikten sonra tekrar ivme kaybetmişti. Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, yarın açıklanacak. Bu verilerin Fed’in bir sonraki faiz artırımı kararını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Fed’in enflasyonla mücadele için niceliksel sıkılaştırma politikasını sürdürmesi öngörülüyor. Fed başkanı Jerome Powell, Fed’in enflasyonu hızla %2’nin altına düşürmeyi hedeflediğini belirtti. Merkez bankası, yüksek enflasyonun ABD toplumunda norm haline gelmesini istemiyor. St. Louis Fed başkanı James Bullard, 75 baz puanlık bir faiz artırımını desteklediğini açıkladı. Minneapolis Fed başkanı Neel Kashkari ve Cleveland Fed başkanı Loretta Mester, enflasyona karşı agresif bir duruşu savundular. CME Fed İzleme Aracı 75 baz puanlık bir artış için %90 olasılık gösteriyor. Fed’in Eylül’den sonra da şahin duruşundan geri adım atması pek olası değil. Mester’e göre, Fed enflasyonla mücadele etmek için faiz hedef oranını 400 baz puanın üzerine çıkarmak zorunda kalacak. Mevcut hedef oran 225-250.

Piyasaya, ABD, AB ve İngiltere Verilerine Odaklandı

TÜFE verileri, 13 Eylül’de açıklanacak. Ancak bu haftanın tek önemli olayı bu değil. İngiltere ve Euro Bölgesi için TÜFE de açıklanacak. Ayrıca, bir diğer kilit enflasyon endeksi olan ÜFE de bu hafta açıklanacak. Goldman Sachs da tahminini 50 baz puanlık artıştan 75 baz puanlık artışa çevirdi. 13 Eylül’deki TÜFE verileri de kararı büyük ölçüde etkileyecek. SEC başkanında Perşembe günü önemli bir konuşma yapması bekleniyor.

Federal Rezerv’in şahin duruşu ve faiz artırımları kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. Bitcoin Kasım ayında görülen rekor seviyesinden %60’tan fazla düştü. Kripto para piyasası ayrıca, başarısız projeler ve sektörde iflas bayrağını diken şirketlerden de etkilendi.