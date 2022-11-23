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Bitcoin Yeniden Harekete Geçti: Tecrübeli Analistlerden Kritik Uyarı Geldi!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, önde gelen 3 analist BTC fiyatına dair görüşlerini paylaştı. 
12:15
23 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, önde gelen 3 analist BTC fiyatına dair görüşlerini paylaştı.

Boğa Tuzağı Uyarısı!

Kripto para piyasası dün toparlanmaya başlarken, Bitcoin de 16.000 dolardaki destek  seviyesinin üzerine  çıkmayı başardı. BTC‘nin ivme kazanmasına rağmen trader’lar ve analistler piyasaya temkinli yaklaşmaya devam ediyor. Genesis Trading’in iflas senaryoları  ve Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) hisselerindeki rekor indirim de dahil olmak üzere birçok ürkütücü ve henüz çözülmemiş soruna rağmen, BTC bugün artış kaydetti.   TradingView’den elde edilen veriler,  dipten alımlardan kaynaklanan talebin BTC’yi 15.735 ve  16.130 dolar seviyelerindeki destek noktalarının tutmasına ve ardından 16.298 dolara yükselttiğini gösteriyor. BTC, an itibariyle 16.554 dolardan işlem görüyor.

Kitco teknik analisti Jim Wyckoff, BTC‘nin son iki yılın en düşük seviyesine düştükten sonra riskin devam ettiğine dikkat çekti. Analiste göre, mevcut yükseliş boğa tuzağı olabilir. Ayrıca  Twitter’da uzman trader’lar arasında yapılan bir anket, BTC’deki düşüşün derinleşeceğine işaret ediyor. Bazıları bunu ölü kedi sıçraması olarak nitelendirirken, bazıları ise boğa tuzağı olarak değerlendirdi.  Uzmanlara göre, boğa tuzağı yükselen trendin başladığına dair yanıltıcı piyasa hareketi olarak tanımlanabilir. Boğa tuzağı, ‘ayı piyasasında (düşüş trendi) bulunan ya da yatay (trendsiz) bir hareket içinde olan fiyatların hızlı bir şekilde dirençlerini kırması ile yatırımcıların yükseliş trendine girildiğine kanaat getirmesine neden olmaktadır.’

Michaël van de Poppe, Kritik Seviyeyi Paylaştı

Eight Global’in CEO’su ve önde gelen analist Michaël van de Poppe, bu süreçte hangi seviyelerin izlenmesi gerektiğine dair bir grafik paylaştı. Uzmana göre, bu süreçte 16.600 doların geçilmesi önemli. Diğer bir analist Rekt Capital ise FTX krizini Bitmex ve Mt Gox gibi vakalarlar karşılaştırarak, BTC’de dip seviyesinin yakın olabileceğini ima etti.

Analist uzun vadede iyimser bir tablo çiziyor.  Altcoin fiyatları da keskin bir şekilde toparlandı. Günün en dikkate değer performans gösterenleri arasında Curve DAO Token (CRV) %26,6’lık bir artış, Celo (CELO)  %18,25’lik bir artış ve Litecoin (LTC) %13,34’lük bir artış ile ön planda yer aldı. Kripto para piyasasının değeri şu anda 801 milyar dolar ve Bitcoin’in hakimiyet oranı ise %38,6

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