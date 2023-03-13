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Kripto para piyasası, çalkantılı geçen bir haftanın ardından yeni haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı. Geçen hafta içerisinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışlarının ardından 22.600 dolar fiyat seviyelerine yükseldi. Kripto analitik firması Santiment, BTC’nin kritik fiyat seviyelerine gerilediği bu zaman dilimi içerisinde kripto balinalarının yeniden birikim aşamasına geçmiş olabileceğini belirtti.

Bitcoin (BTC), Haftaya Yükseliş ile Başladı

Geçen hafta 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 22.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 1 haftada yüksek oranlı değer kayıplarının ardından dün akşam saatlerinden bu yana yeniden yükselişe geçti ve değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon doları aştı. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 200 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Santiment, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto analitik firması Santiment, BTC‘nin kritik fiyat seviyelerine gerilediği zaman dilimi içerisinde portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin birikimlerine önemli miktarlarda ekleme yaptığını bildirdi. Santiment’in paylaştığı verilere göre cüzdanında 10 adet ile 10.000 adet arası BTC tutan adresler, geçen hafta güncel fiyatlarla 821,5 milyon dolar değerinde 40.557 BTC daha satın aldı. Santiment, güncel verilerin kripto para piyasası adına bir toparlanmaya işaret ediyor olabileceğini ifade etse de birçok kripto para analisti, Silvergate Bank ve Silicon Valley Bank haberleri başta olmak üzere son haftalarda yaşanan gelişmelerin piyasadaki düşüş ivmesini devam ettirebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.