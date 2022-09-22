Whale Alert'in birden fazla işlemle güncel fiyatlarla yaklaşık 820 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in (BTC) borsalar arasında hareket ettirildiğini bildirmesi büyük korkuya neden oldu.

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Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri takip ederek bildirmesiyle yakından takip edilen Whale Alert platformu, birden fazla işlemle güncel fiyatlarla yaklaşık 820 milyon dolar değerindeki Bitcoin’in borsalar arasında hareket ettirildiğini bildirdi. Whale Alert’in bu bildirimi kripto para yatırımcılarını korkutsa da aslında korkulacak bir durum olmadığı, bildirimin yanlış bir işaretlemeden ibaret olduğu ortaya çıktı.

820 Milyon Dolarlık BTC Transferi

Balina takipçi platformu Whale Alert, son 2 saat içerisinde birden fazla işlemle, her biri ortalama 175 milyon dolardan oluşan binlerce BTC’nin Huobi’den Binance’a transfer edildiğini bildirdi. Yüklü Bitcoin hareketliliği kripto para yatırımcılarını korkuturken Çinli Blockchain gazetecisi WuBlockchain, Twitter hesabından söz konusu BTC transferlerine ilişkin yaptığı açıklamada bir yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:

Whale Alert’e göre, son 2 saat içerisinde Huobi cüzdanından 820 milyon dolar değerindeki yaklaşık 43 binden fazla BTC kripto para borsası Binance’a transfer edildi. Huobi, transferlerin kullanıcıların normal para çekme davranışlarından kaynaklanan iç fon akışı olduğunu bildirdi. Whale Alert işlemleri hatalı işaretlemiş olmalı.

WuBlockchain’in açıklaması, Huobi’den yapılan BTC transferlerinin kripto para borsası kullanıcılarının gerçekleştirdiği rutin Bitcoin akışı olduğunu işaret ederken, Whale Alert’ın BTC transferlerine ilişkin işaretlemesi Huobi’den Binance‘a yapıldığı yönünde.

Bitcoin’de Son Durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımı kararı sonrası yüksek volatilite gösteren en büyük kripto para Bitcoin, yönünü aşağıya çevirdi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,66 düşüşle 18 bin 753 dolardan işlem görüyor. Toplam piyasa değeri 357.7 milyar dolarda olan Bitcoin’in son 7 ve son 30 günde değerinin sırasıyla yüzde 6,67 ve yüzde 10,81 düştüğü görülüyor.

Piyasa uzmanları, Fed’in agresif faiz artırımlarına enflasyonun düşmeye başladığının teyiti gelene kadar devam edeceğini ve planlanan bilanço daraltmasının tüm hızıyla devam edeceğinin vurgulamasıyla BTC’deki düşüşün devam edeceği üzerinde duruyorlar. Uzmanların beklentisi fiyatın 12 bin ila 13 bin dolarla dibe vuracağı yönünde. Öte yandan Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeks, 22 ile “aşırı korku” sinyali veriyor. Endeksi geçen hafta Perşembe günü 28 ile “korku” sinyali veriyordu.