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Bitcoin Yatırımcıları Tedirgin: Antik BTC Balinaları Bir Bir Uyanıyor!

En son 2012 yılında hareket ettirilen Bitcoin'ler (BTC) tekrar harekete geçti ve hedefleri belli değil.
12:50
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü (on-chain) veri platformu CryptoQuant‘ın sağladığı verilere göre, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatının 20 bin doların altına düşmesinden bu yana dolaşıma giren eski BTC’lerin sayısı önemli ölçüde arttı.

Antik Balinalar Neden Harekete Geçti?

En son 7-10 yıl önce aktif olan Bitcoin cüzdanlarının yeniden harekete geçerek fon transferleri yapmaya başlamaları, kripto para piyasalarında her gün görülen bir şey değil. Geçmiş veriler ışığında, en büyük kripto paranın olumsuz fiyat hareketleri yaptığı veya uzun zamandır beklenen fiyat hedeflerine veya destek seviyelerine ulaştığı dönemlerde eski cüzdanların aktivitesinde artış yaşanır.

Kripto para piyasalarındaki panikle birlikte, uzun vadeli yatırımcılar da satış yapmaya başlayabilir ve daha fazla kayıptan kaçınmak için cüzdanlarındaki varlıkları boşaltmaya başlayabilir. Böyle bir eğilim genellikle yatırımcılar arasındaki kapitülasyonun ilk işaretlerinden biridir. Tarih tekerrür edecek olursa, yakın gelecekte kripto para piyasalarındaki düşüş son bularak, yerini yükselişe bırakabilir.

Endişelenmeli mi?

Blockchain verilerine göre, son 24 saat içerisinde en son 10 yıl önce hareket ettirilen 5 bin BTC yeniden harekete geçti. İşlemin önemine rağmen, böylesine eski bir Bitcoin cüzdanı için söz konusu miktar nispeten çok düşük kalıyor. Daha önce, benzer cüzdanların kısa süre içerisinde 100 bin BTC’ye kadar işlemler gerçekleştirerek piyasalarda muazzam bir baskı oluşturulduğu görülmüştü. Ancak miktar ne kadar yüksek olsa bile, transfer edilen fonların yeniden dağıtımının bir parçası olabileceğinden bu fonların kesin olarak satılacağını söylemek pek mümkün değil.

Piyasalarda yüksek volatilitenin olduğu dönemlerde, yatırımcılar servetlerini daha etkin bir şekilde yönetmek için varlıklarını farklı cüzdanlar arasında bölme ve dağıtma eğilimi gösterir. Ancak bu fonlar satış yapmak amacıyla transfer ediliyor olsa bile bu kadar yüksek miktarlarda kripto paranın doğrudan piyasaya boşaltılması beklenmemeli. Bunun yerine söz konusu fonlar bir tezgah üstü piyasaya (OTC) aktarılarak satılacaktır.

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