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Bitcoin Yatırımcıları Kadar Onlar da Zorda: Gelirleri Çakıldı

Kripto para piyasaların ayı piyasasından çıkmaya çalışırken, düşen Bitcoin (BTC) fiyatlarının doğrudan bir etkisi olarak madencilerin geliri de büyük bir darbe aldı.
17:40
22 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaların ayı piyasasından çıkmaya çalışırken, düşen Bitcoin (BTC) fiyatlarının doğrudan bir etkisi olarak madencilik geliri de büyük bir darbe aldı. Şu anda Bitcoin madenciliği kârlılığı oldukça düşük seviyede ve birçok Bitcoin madenciliği şirketi operasyonlarını ya sonlandırmak ya da yeniden yapılandırmak zorunda kalabilir.

Gelirde Büyük Düşüş

Blockchain.com’un verilerine göre, 21 Ağustos itibariyle Bitcoin madencilerinin toplam geliri, 22 Ağustos 2021’de kaydedilen 50.73 milyon dolardan yüzde 61 düşüşle 12 ayın en düşük seviyesi olan 19.65 milyar dolara geriledi. Bu 12 aylık dönem boyunca madencilik geliri, Bitcoin’in boğa piyasası sırasında zirveye ulaştığı 25 Ekim 2021 tarihinde 74.41 milyon dolarla rekor kırdı.

Bitcoin madencileri genellikle devam eden piyasa çöküşünün yükünü çekerler. Son piyasa çöküşünde de durum değişmedi ve birçok madencilik şirketi operasyonlarını yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. Ancak ilginç bir şekilde kısa vadede görülen son kripto para rallisinin ardından durum değişti. En büyük kripto para Bitcoin, zamandan beri 20 bin doların üzerinde kalma mücadelesi veriyor.

Düşen Bitcoin fiyatları, madencileri BTC madenciliğine devam etmeleri ve elektrik gibi operasyonel maliyetleri karşılayabilmeleri için BTC’lerini satmaya itti. 19 Ağustos’ta Bitcoin madencilerinin son ralliden kâr almak için iki hafta içerisinde 5 bin 925 BTC sattığı görüldü. Satışlar, Bitcoin’in kritik 25 bin doları geçmeye çalıştığı dönemde yapıldı.

Özellikle, madenciler tarafından yapılan BTC satışları, yatırımcıları benimsedikleri HODL stratejisinden uzaklaştırıyor. Bu, Bitcoin madenciliğinin Haziran ayından itibaren madenciler için kârsız hale gelmesi gerçeğiyle de destekleniyor. Bu durum ayrıca Bitcoin’in on yıldan fazla bir süredir negatif yüzde 56 ile en kötü üç aylık dönemini kaydetmesiyle de desteklendi. Öte yandan fiyatlardaki kısa vadeli toparlanma, madencilik şirketleri gibi doğrudan sektör paydaşlarını olumlu yönde etkiledi. Halka arz olmuş olan birçok Bitcoin madenciliği şirketi, operasyonlarının kârlı hale gelmesiyle hisse senetlerinde yükseliş gördü.

Bitcoin’i Yakından Takip Ediyorlar

Genel olarak Bitcoin madencileri, kârlılık oranını etkileyeceği için Bitcoin’in fiyat hareketini yakından takip ederler. Bununla birlikte, Bitcoin’e dönük beklentilerin kısa vadede son derece olumsuz olması madenciler için durumu ziyadesiyle zorlaştırıyor.

Bitcoin’in olumsuz fiyat hareketlerinin yanı sıra, farklı yargı bölgelerinden gelen sektörü düzenleme hamlelerinin madencilerin kârlılığına doğrudan etki edeceği gerçeği de varlığını koruyor.

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