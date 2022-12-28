Bitcoin (BTC) makroekonomik şarlar ve sektördeki krizler nedeniyle zor bir dönem geçirirken, veriler ve bazı analistler iyimser bir tablo çiziyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) makroekonomik şarlar ve sektördeki krizler nedeniyle zor bir dönem geçirirken, veriler ve bazı analistler iyimser bir tablo çiziyor.

2023 Neden Farklı Olacak?

Kripto para piyasası, yükselen enflasyon ve FED’in faiz oranlarını artırma kararı ile büyük darbe aldı. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, birçok ülkede salgın bir kez daha patlak veriyor. Terra ve FTX’in çöküşüi bu yıl kripto pazarını sarstı. Küresel ekonomi kasvetli bir görünüm sergilerken, kripto kışı hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Ancak, 2023’e girerken bazı olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Bitcoin’in fiyatı bu yıl 2020’den beri en düşük seviyesinde olmasına rağmen, Bitcoin yatırımcıları boş durmuyor. Santiment raporu, “birikim adreslerinin” sayısının rekor kıran bir kilometre taşı olan 1 milyon eşiğine (793.591) yaklaştığını belirtti. Ek olarak, tüm bu hesapların tuttuğu toplam bakiye, geçen yılın bu zamanına göre %18 artışla 3.099.828 BTC’ye ulaştı. BTC’nin düşen fiyatına rağmen, yatırımcılar uzun vadeli yatırımlara oldukça güveniyor.

Ayrıca, bu yıl kripto para sektöründe birçok kriz ve iflas yaşandı. Coinbase, Huobi, Kraken ve daha birçok şirket büyük işten çıkarmalara şahit oldu. Sert piyasa koşulları nedeniyle birçok kişi, işsiz kaldı. Bununla birlikte, işten çıkarmalar, işe alımlara kıyasla çok düşük. Uzmanlara göre, gelecekte, Web 3 alanında birçok iş fırsatı göreceğiz. Block Research’ten elde edilen veriler, bu yıl 82.200 iş ilanının yayınlandığını gösteriyor. 2019’da bu rakam, 18.200 idi. Bu konuda yüzde 351’lik bir artış var. Web3 şu anda tasarım, veri analizi, yazılım, bilgi teknolojisi, metaverse, pazar araştırması, ticaret dahil olmak üzere çok çeşitli disiplinlerde bir işe alım patlaması yaşıyor. Web3, kripto para ekosistemiyle yakın bir şekilde ilişkilidir. Ayrıca, bu yıl kripto para dünyasında meydana gelen krizlere rağmen, sektör için VC finansmanı FinTech ve BioTech’i geride bıraktı.

Analist, Bu Tarihe Dikkat Çekti!

Önde gelen analistlerden RektCapital, Bitcoin‘in Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI) değerlendirdi. Kritik gösterge, BTC’deki potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır. Bitcoin RSI kısa süre önce aşırı satım bölgesine girdi. Uzmanlara göre bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için büyük boyutlu ‘Yatırım Getirisi’ ile tarihsel olarak bir tersine dönüş ve toparlanmadan önce gelen bir işaret.

Ocak 2015, Aralık 2018 ve Mart 2020’de de aynı durum yaşandı. Teknik analist, BTC‘nin Ocak 2023’e kadar mevcut ayı döngüsünün dibine vurabileceğine ve bir sonraki Bitcoin yarılanmasından önce ivme kazanmaya başlayabileceğine inanıyor.