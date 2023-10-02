  Bitcoin Yaptığıyla Altın Yatırımcılarını Şaşırttı! Son 2 Ayın En Düşük Seviyesinde!

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), 2023’ün 4’ncü çeyreğine girerken güçlü bir yükseliş yaptı. Günün ilk saatlerinde BTC’nin fiyatı yüzde 4’ün üzerinde yükselişle 28 bin dolar eşiğini geçti. Bu yükselişle, Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde güçlü bir kırılma yaptı ve sıradaki bir sonraki hedef 31 bin dolar öne çıkıyor. Bitcoin’in fiyatındaki son yükseliş, altın fiyatının son iki ayın en düşük seviyesine indiği bir dönemde geldi. Altın fiyatı üzerindeki son baskı, ABD Dolar Endeksi‘ndeki (DXY) güçlü yükselişin ortasında geldi.

Altın ve Güvenli Liman Anlatısı

Küresel finans piyasalarında hakim olan risklere rağmen altın, yatırımcılar için tercih edilen “güvenli liman” olmaktan ziyade yatırımcıların uzak durduğu bir varlık haline gelmiş durumda. Spot altının fiyatı son iki ayın en düşük seviyesine geriledi ve geçen haftayı önemli destek seviyesi olan ons başına bin 880 doların altına düşerek ons başına bin 848 dolardan kapattı.

ABD’de faizin sürekli yükseleceğine ilişkin endişelerin etkisiyle DXY‘nin son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkması altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Altının fiyatı kritik destek seviyesi olan ons başına bin 880 doların dahi altına düşmüş durumda. Şaşırtıcı bir şekilde altın, finansal piyasalarda hüküm süren riskten kaçınma ortamında bile güvenli liman talebi görmüyor.

Bitcoin Güvenli Liman Olarak Altının Yerini Aldı

Son gelişmeler Bitcoin’in bir kez daha altın karşısında güvenli liman olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Son on yılda Bitcoin’in her geçen yıl istikrarlı bir şekilde altını yakaladığı görülüyor. Ayrıca, Bitcoin’in fiyatı son 10 yılda altın karşısında 16 kattan fazla arttı.

Bununla birlikte, altının piyasa büyüklüğü hala 13 trilyon dolarken Bitcoin’inki 500 milyar dolar civarında seyrediyor. Dolayısıyla, Bitcoin’in altını geçmesi için bir BTC başına fiyatın 700 bin doların üzerine çıkması gerekiyor.

Bu noktadaki en büyük ve en önemli soru, akıllı paranın altında Bitcoin’e geçmesinin ne kadar zaman alacağı. İlginç bir şekilde, 2023’ün BTC için şimdiye kadar oldukça iyi bir yıl olduğu kanıtlandı. Tecrübeli analist ecoinometrics bu konu hakkında şunları söyledi: