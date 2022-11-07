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  •   “Bitcoin ve Chainlink Ralli için Hazır” Diyen Analist: Bu Altcoin En Az Yüzde 220 Yükselecek

“Bitcoin ve Chainlink Ralli için Hazır” Diyen Analist: Bu Altcoin En Az Yüzde 220 Yükselecek

Altcoin piyasasındaki hareketleri gerçekleşmesinden önce haber vermesiyle tanınan kripto para analisti Kaleo, Bitcoin (BTC) ve iki altcoin'in bu hafta ralli yapacağını öne sürdü.
16:30
7 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoin piyasasındaki hareketleri gerçekleşmesinden önce haber vermesiyle tanınan ve yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Kaleo, Bitcoin (BTC) ve iki altcoin’in bu hafta ralli yapacağını öne sürdü.

Bitcoin’deki Yükselişin Devam Etmesini Bekliyor

Kaleo olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, 535 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in büyük bir çıkış yapmak üzere olduğunu ve 22 bin 700 dolar bölgesini hedeflediğini söyledi ve bir konuda uyararak şunları söyledi:

Kırılımdan sonra desteğin üstünde bir miktar birikim söz konusu. Yakında 22 bin 700 dolara kadar bir yükseliş daha göreceğiz, muhtemelen bu yolculuk boyunca 22 bin dolar civarında bir miktar düşüş olacak.

En büyük kripto para BTC, yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 2,30 düşüşle 20 bin 772 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki 2 Altcoin

Altcoin piyasasına bakan Kaleo, potansiyel kazançlar için merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘i (LINK) inceledi. Analiste göre, token başına 10 doların altı önemli bir alım fırsatı anlamına geliyor:

LINK/USD grafiği için birikimin dibine, çok net. Yüksek zaman diliminde direncin kırılımı BTC’nin her şeyden daha fazla hareket etmesine bağlasam da, yine de bunu görmezden gelemem. Bu tür hareketler tipik olarak BTC çiftinin geride kalmasının öncüleridir. 10 doların altındaki LINK oldukça ucuz geliyor.

Popüler analist, ayrıca Chainlink’in Bitcoin çiftinin (LINK/BTC) kritik bir direncin üzerinde konsolide olduğunu ve LINK‘in Bitcoin’den önemli ölçüde daha iyi performans göstereceği anlamına geldiğini ise şu sözlerle açıkladı:

LINK/BTC, yüksek zaman dilimi direncinin üzerinde birikim yaparak yavaşça yükselmeye devam ediyor. Bu, muhtemelen olacakların yanında hiçbir şey.

LINK, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 5,49 düşüşle 8,20 dolardan işlem görüyor.

Kaleo’nun gözü ayrıca Ethereum‘un (ETH) önde gelen rakiplerinden birinde. Analist, Avalanche‘ın (AVAX) mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 223 uzakta, 60 dolar seviyesine yakın büyük bir ralli için hazırlandığını iddia etti.

Kaleo, AVAX’ın yukarıdaki grafikte gösterilen diyagonal direnç çizgisini yeni kırdığını ve şu anda fiyat hedefine doğru ilerlediğini, ilk önce 30 dolar civarında soluklanacağını belirtti.

AVAX, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,31 düşüşle 18,29 dolardan alınıp satılıyor.

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