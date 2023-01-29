Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin ve Bu Altcoin’e Büyük Müjde! Binance CEO’sundan Kritik Açıklama Geldi!

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler küresel çapta daha fazla benimsenmeye devam ediyor. 
14:00
29 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler küresel çapta daha fazla benimsenmeye devam ediyor.

Devasa Şirket, Bitcoin ve SHIB’i Kabul Etti!

Bahreyn’in önde gelen emlak şirketlerinden Bin Faqeeh, Bitcoin ve Shiba Inu (SHIB) ödemelerini kabul etmeye başladı. Bin Faqeeh, yakın tarihli bir duyuruda, müşterilerinin artık Bitcoin  ve Shiba Inu  kullanarak gayrimenkuller için ödeme yapabileceğini söyledi. Kritik gelişme, Bin Faqeeh’in Binance tarafından geliştirilen bir kripto para ödeme çözümü olan Binance Pay’i benimsemesinin ardından geldi. Bin Faqeeh’in mülklerini SHIB ve BTC kullanarak satın almak isteyen müşterilerin, emlak şirketi tarafından sağlanan QR kodunu taramak için Binance Pay uygulamasını kullanmaları gerekecek. Ek olarak, Bin Faqeeh’in müşterilerinden ayrıca aldıkları emlak için ödeme yapmak istedikleri kripto para  ve harcamak istedikleri tutarı seçmeleri istenecek.

Şirketin müşterileri, Bitcoin ve Shiba Inu’nun yanı sıra, diğer Binance Pay destekli kripto para birimlerini kullanarak mülk satın alabilir. Binance Pay’in Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), XRP, Litecoin (LTC), Tether (USDT) dahil olmak üzere 80’den fazla kripto para birimini desteklediğini belirtmekte fayda var.  Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ) önemli gelişmeyi Twitter’da duyurdu ve şunları söyledi:

Artık Bahreyn’in önde gelen emlak şirketlerinden biri olan Bin Faqeeh’ten kripto para kullanarak ev satın alabilirsiniz.

Benimsenme Önemli!

Bin Faqeeh, Bahreyn’de yatırımcılar ve ev sahipleri için lüks daireler sağlayan lider bir gayrimenkul geliştiricisidir. Şirket, 30’dan fazla benzersiz gayrimenkul projesine sahip olduğunu iddia ediyor. Bin Faqeeh, Binance Pay çözümü aracılığıyla kripto para ödemelerini kabul eden Bahreyn merkezli birçok şirketten biridir. Geçen ay Binance Pay, Bahreyn ödeme sağlayıcısı EazyPay ile STC müşterilerinin telefon faturalarını kripto paralarla ödemesine olanak sağlamak için ortaklık kurdu. Gelişme, gayrimenkul endüstrisinde Bitcoin ve Shiba Inu ödemelerinin yaygın olarak kabul edildiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

 

Son zamanlarda, önde gelen emlak şirketleri, müşterilerinin kripto para birimleri kullanarak mülk satın almalarına izin vermek için BitPay ve Binance Pay dahil olmak üzere önde gelen kripto para ödeme sağlayıcılarıyla ortaklık kurdu. Ekim ayında devasa iki emlak şirketi Condos.com ve Pacaso, Shiba Inu ve Bitcoin ödemeleri için destek eklediğini bildirdi. Bildirildiği üzere, iki emlak şirketi de, önde gelen kripto para birimi ödeme sağlayıcısı BitPay ile iş birliği yaptıktan sonra SHIB ve BTC ödemeleri için destek ekledi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Tecrübeli Kripto Para Analisti Bitcoin Almak İçin En İyi Seviyeyi Paylaştı!
Tecrübeli Kripto Para Analisti Bitcoin Almak İçin En İyi Seviyeyi Paylaştı!
Kemerlerinizi Bağlayın! Tecrübeli Analist Bitcoin İçin 2 Kanıt Sundu: Hazır Olun!
Kemerlerinizi Bağlayın! Tecrübeli Analist Bitcoin İçin 2 Kanıt Sundu: Hazır Olun!
Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Yükselişi Bilen Analist Yeniden Sahnede: Felaket Olur!
Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Yükselişi Bilen Analist Yeniden Sahnede: Felaket Olur!
Kod Adı “Başaracağız”! O Bitcoin Fonu 1 Ayda Yüzde 100 Yaptı!
Kod Adı “Başaracağız”! O Bitcoin Fonu 1 Ayda Yüzde 100 Yaptı!
El Salvador Mutlu Sona Bir Adım Daha Yaklaştı! Volcano Token’ı Geliyor!
El Salvador Mutlu Sona Bir Adım Daha Yaklaştı! Volcano Token’ı Geliyor!
Karar Vakti Yaklaşıyor! Bitcoin Yükselir Mi? BTC Fiyat Tahmini!
Karar Vakti Yaklaşıyor! Bitcoin Yükselir Mi? BTC Fiyat Tahmini!
Abartıya Yer Yok! 3 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu: Sadece Bir Senaryo Var!
Abartıya Yer Yok! 3 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu: Sadece Bir Senaryo Var!
10 Ay Sonra Geldi..! Bitcoin’de Geri Sayım Başladı! ABD’li Uzmandan ‘Hazır Olun’ Mesajı!
10 Ay Sonra Geldi..! Bitcoin’de Geri Sayım Başladı! ABD’li Uzmandan ‘Hazır Olun’ Mesajı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023