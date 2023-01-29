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Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler küresel çapta daha fazla benimsenmeye devam ediyor.

Devasa Şirket, Bitcoin ve SHIB’i Kabul Etti!

Bahreyn’in önde gelen emlak şirketlerinden Bin Faqeeh, Bitcoin ve Shiba Inu (SHIB) ödemelerini kabul etmeye başladı. Bin Faqeeh, yakın tarihli bir duyuruda, müşterilerinin artık Bitcoin ve Shiba Inu kullanarak gayrimenkuller için ödeme yapabileceğini söyledi. Kritik gelişme, Bin Faqeeh’in Binance tarafından geliştirilen bir kripto para ödeme çözümü olan Binance Pay’i benimsemesinin ardından geldi. Bin Faqeeh’in mülklerini SHIB ve BTC kullanarak satın almak isteyen müşterilerin, emlak şirketi tarafından sağlanan QR kodunu taramak için Binance Pay uygulamasını kullanmaları gerekecek. Ek olarak, Bin Faqeeh’in müşterilerinden ayrıca aldıkları emlak için ödeme yapmak istedikleri kripto para ve harcamak istedikleri tutarı seçmeleri istenecek.

Şirketin müşterileri, Bitcoin ve Shiba Inu’nun yanı sıra, diğer Binance Pay destekli kripto para birimlerini kullanarak mülk satın alabilir. Binance Pay’in Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), XRP, Litecoin (LTC), Tether (USDT) dahil olmak üzere 80’den fazla kripto para birimini desteklediğini belirtmekte fayda var. Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ) önemli gelişmeyi Twitter’da duyurdu ve şunları söyledi:

Artık Bahreyn’in önde gelen emlak şirketlerinden biri olan Bin Faqeeh’ten kripto para kullanarak ev satın alabilirsiniz.

Benimsenme Önemli!

Bin Faqeeh, Bahreyn’de yatırımcılar ve ev sahipleri için lüks daireler sağlayan lider bir gayrimenkul geliştiricisidir. Şirket, 30’dan fazla benzersiz gayrimenkul projesine sahip olduğunu iddia ediyor. Bin Faqeeh, Binance Pay çözümü aracılığıyla kripto para ödemelerini kabul eden Bahreyn merkezli birçok şirketten biridir. Geçen ay Binance Pay, Bahreyn ödeme sağlayıcısı EazyPay ile STC müşterilerinin telefon faturalarını kripto paralarla ödemesine olanak sağlamak için ortaklık kurdu. Gelişme, gayrimenkul endüstrisinde Bitcoin ve Shiba Inu ödemelerinin yaygın olarak kabul edildiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Son zamanlarda, önde gelen emlak şirketleri, müşterilerinin kripto para birimleri kullanarak mülk satın almalarına izin vermek için BitPay ve Binance Pay dahil olmak üzere önde gelen kripto para ödeme sağlayıcılarıyla ortaklık kurdu. Ekim ayında devasa iki emlak şirketi Condos.com ve Pacaso, Shiba Inu ve Bitcoin ödemeleri için destek eklediğini bildirdi. Bildirildiği üzere, iki emlak şirketi de, önde gelen kripto para birimi ödeme sağlayıcısı BitPay ile iş birliği yaptıktan sonra SHIB ve BTC ödemeleri için destek ekledi.