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Bitcoin ve Bu Altcoin’de İpler Kopuyor! Büyük Sürprizler Olabilir!

Ünlü analist Smart Contracter, en büyük kripto para Bitcoin'deki rallinin henüz bitmediğini söyledi. Analist ayrıca Ethereum'da da ciddi bir yükseliş olabileceğini belirtti.
14:11
1 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2018’de Bitcoin‘in (BTC) dibe vuracağını önceden haber vermesiyle yakın takibe alınan kripto para analisti ve stratejisti Smart Contracter, en büyük kripto paradaki rallinin henüz bitmediğini söyledi. Analist ayrıca Ethereum’da (ETH) da ciddi bir yükseliş olabileceğini belirtti.

Bitcoin İçin Hedef Seviyeyi Verdi

Anonim kripto para analisti Smart Contracter, 219 binden fazla Twitter takipçisine, BTC‘nin birkaç ay içinde 2019’un ikinci çeyreğinde 4 bin dolardan 14 bin dolar civarına yaptığı meteorik yükselişe benzer şekilde yükselebileceğini iddia ederek “Tamam, bu sadece finalden önceki iki numaralı düzlük mü, şu anda kesinlikle kabataslak hissettiğin şey bu.” dedi.

Smart Contracter’a göre, Bitcoin fiyat düzeltmesi dalgasından geçtiğini belirterek “Evet, uzun bir üçüncü dalganın dördüncü dalgasındayız ve bu dalga devam ediyor.” diyerek en büyük kripto paranın hedefine doğru yükselmesini beklediğini aktardı.

Kripto para analistinin öngörüsü, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga Teorisi‘ne dayanıyor. Teoriye göre, yükselişe geçen bir varlık beş aşamadan bir dalga hareketi yapar. Smart Contracter’ın grafiğine bakıldığında, beş dalgalı rallinin zirvesinin 28 bin dolar olduğu görülüyor.

Ethereum’da da Yükseliş Bekliyor

Smart Contracter, ayrıca Ethereum’da da yükseliş bekleyen tarafta yer alıyor. Analist, önde gelen akıllı sözleşme protokolünün simetrik bir üçgen formasyonundan çıkmaya hazır göründüğüne dikkat çekerek “ETH’de 17 günlük bir aralık vardı ve bu aralık daralıyor ve herhangi bir büyük dip yapamadı. Bunun yeniden akümülasyon olma ihtimali çok yüksek. Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç gün içinde bazı büyük katalizörler geliyor, bu yüzden muhtemelen parmağınızı nabzın üzerinde tutmanız gerekecek.” dedi.

Analistin grafiğine bakıldığında ETH için beklediği hedef seviyenin bin 900 dolara yakın bir noktada olduğu görülüyor.

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