Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!

Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!

Gergin kripto para piyasası daha fazla FTX serpintisi ile karşı karşıya kalırken en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) ve en büyük altcoin için korkutan bir uyarı geldi.
10:30
19 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Gergin kripto para piyasası daha fazla FTX serpintisi ile karşı karşıya kalırken en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 18 Kasım’da bir kez daha 17 bin doları geçemediği görüldü. Piyasa analistleri ve uzmanları BTC’nin 12 bin dolara, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) ise 800 dolara düşeceği konusunda artık hemfikirler.

“Fiyatların Artık Düşmesi Gerekiyor”

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, Bitcoin’in neredeyse bir haftadır geçemediği 17 bin dolar seviyesinin halen geçilemediğine işaret ediyor. BTC, büyük altcoinler gibi FTX’in iflası ve bunun çeşitli kripto para şirketlerindeki zincirleme etkileri nedeniyle alıcı desteği bulmakta zorlanıyor. Analistlere göre görünüm oldukça kötü ve zaten kötü olan tahminler son olayların ardından daha da kötüleşmiş durumda.

Ticaret firması QCP Capital, 18 Kasım’da Telegram kanalındaki abonelerine gönderdiği mesajda, “Tüm kripto paralardaki bu düşük performans, belirsizliğin büyük kısmı ortadan kalkana kadar (muhtemelen yeni yılın başlangıcına kadar) kalmaya devam edecek.” diyerek olumsuz tablonun etkisinin devam edeceğine dikkat çekti.

QCP Capital, kapsamlı bir piyasa özetinde, hem Bitcoin hem de Ether için fiyat tahminlerini verirken, FTX’in neden olduğu olumsuzluğun yansımasının görülmesi için fiyatların artık düşmesi gerektiğini yazdı. Haziran ayındaki Elliott Dalga teorisine dayanan öngörüsünde güncelleme yapan QCP Capital, Bitcoin’in 12 bin doları, Ethereum’un ise 800 doları hedeflediğini doğrulayarak şu notu düştü:

Bir ek not olarak, kripto para piyasası 2017’nin zirvesinden bu yana emtialara benzer şekilde işlem görüyor. Dolayısıyla, yeni yılda yeni düşük seviyelerle bu tür potansiyel fiyat hareketleri olabilir ve böyle bir hareketlilik önceki ayı piyasası satışlarının yansıması olacaktır.

Nota iliştirilen bir grafik, Kasım ayında kripto para ve hisse senetleri arasındaki farklılaşmaya gösterirken, kripto paraların kötü performansının bu farklılaşmayı tetiklediği belirtildi.

Lehman

Öte yandan yakından takip edilen analist ve trader Cantering Clark, riskli varlıklardaki mevcut ayı piyasasının bir küresel finansal krizi taklit etmesi durumunda ağır kayıplar verilebileceğine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı:

Lehman Brothers’ın iflası 2008 finansal krizinin doruk noktasıydı. Niteliksel olarak krizin dip noktasıydı, ancak piyasa durakladı ve ardından yüzde 40 düştü. Asla, asla olmaz demeyin ve gardınızı düşürmeyin.

Kripto para topluluğunun aktif olduğu Twitter gibi platformlarda Bitcoin için aşağı yönde 13 bin 500 doların sıkça işaret edilen bir fiyat seviyesi haline geldiği görülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tim Draper: “BTC 250.000 Dolar Olacak Ve Bunu Kadınlar Yapacak!”
Tim Draper: “BTC 250.000 Dolar Olacak Ve Bunu Kadınlar Yapacak!”
Ünlü Platformdan Kritik Yıl Sonu Raporu: Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!
Ünlü Platformdan Kritik Yıl Sonu Raporu: Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!
Bitcoin için Sırada Ne Var? Korkulan O Seviyeler Gelecek mi?
Bitcoin için Sırada Ne Var? Korkulan O Seviyeler Gelecek mi?
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Tecrübeli Analistten Uyarı: Bitcoin Düşerse Bu 3 Altcoin Çöker
Tecrübeli Analistten Uyarı: Bitcoin Düşerse Bu 3 Altcoin Çöker
FTX Tetiklemişti! Kripto Paralarda Bu Olay Konuşulacak! Tam 1 Milyar Dolar Değerinde!
FTX Tetiklemişti! Kripto Paralarda Bu Olay Konuşulacak! Tam 1 Milyar Dolar Değerinde!
Michaël van de Poppe’nin Radarındaki Üç Altcoin! Bunlara Dikkat Edin!
Michaël van de Poppe’nin Radarındaki Üç Altcoin! Bunlara Dikkat Edin!
Sıcak Gelişme: Binance Borsasındaki Altcoin FTX Yüzünden Parasız Kaldı! Kapanacak Mı?
Sıcak Gelişme: Binance Borsasındaki Altcoin FTX Yüzünden Parasız Kaldı! Kapanacak Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022