Gergin kripto para piyasası daha fazla FTX serpintisi ile karşı karşıya kalırken en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) ve en büyük altcoin için korkutan bir uyarı geldi.

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Gergin kripto para piyasası daha fazla FTX serpintisi ile karşı karşıya kalırken en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 18 Kasım’da bir kez daha 17 bin doları geçemediği görüldü. Piyasa analistleri ve uzmanları BTC’nin 12 bin dolara, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) ise 800 dolara düşeceği konusunda artık hemfikirler.

“Fiyatların Artık Düşmesi Gerekiyor”

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, Bitcoin’in neredeyse bir haftadır geçemediği 17 bin dolar seviyesinin halen geçilemediğine işaret ediyor. BTC, büyük altcoinler gibi FTX’in iflası ve bunun çeşitli kripto para şirketlerindeki zincirleme etkileri nedeniyle alıcı desteği bulmakta zorlanıyor. Analistlere göre görünüm oldukça kötü ve zaten kötü olan tahminler son olayların ardından daha da kötüleşmiş durumda.

Ticaret firması QCP Capital, 18 Kasım’da Telegram kanalındaki abonelerine gönderdiği mesajda, “Tüm kripto paralardaki bu düşük performans, belirsizliğin büyük kısmı ortadan kalkana kadar (muhtemelen yeni yılın başlangıcına kadar) kalmaya devam edecek.” diyerek olumsuz tablonun etkisinin devam edeceğine dikkat çekti.

QCP Capital, kapsamlı bir piyasa özetinde, hem Bitcoin hem de Ether için fiyat tahminlerini verirken, FTX’in neden olduğu olumsuzluğun yansımasının görülmesi için fiyatların artık düşmesi gerektiğini yazdı. Haziran ayındaki Elliott Dalga teorisine dayanan öngörüsünde güncelleme yapan QCP Capital, Bitcoin’in 12 bin doları, Ethereum’un ise 800 doları hedeflediğini doğrulayarak şu notu düştü:

Bir ek not olarak, kripto para piyasası 2017’nin zirvesinden bu yana emtialara benzer şekilde işlem görüyor. Dolayısıyla, yeni yılda yeni düşük seviyelerle bu tür potansiyel fiyat hareketleri olabilir ve böyle bir hareketlilik önceki ayı piyasası satışlarının yansıması olacaktır.

Nota iliştirilen bir grafik, Kasım ayında kripto para ve hisse senetleri arasındaki farklılaşmaya gösterirken, kripto paraların kötü performansının bu farklılaşmayı tetiklediği belirtildi.

Lehman

Öte yandan yakından takip edilen analist ve trader Cantering Clark, riskli varlıklardaki mevcut ayı piyasasının bir küresel finansal krizi taklit etmesi durumunda ağır kayıplar verilebileceğine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı:

Lehman Brothers’ın iflası 2008 finansal krizinin doruk noktasıydı. Niteliksel olarak krizin dip noktasıydı, ancak piyasa durakladı ve ardından yüzde 40 düştü. Asla, asla olmaz demeyin ve gardınızı düşürmeyin.

Kripto para topluluğunun aktif olduğu Twitter gibi platformlarda Bitcoin için aşağı yönde 13 bin 500 doların sıkça işaret edilen bir fiyat seviyesi haline geldiği görülüyor.