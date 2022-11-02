Devam eden ayı piyasasının yıkıcı etkilerinin ortasında, Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH) tabanlı 3 borsa yatırım fonu için delist başvurusunda bulunuldu.

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Devam eden ayı piyasasının yıkıcı etkilerinin ortasında, Avustralya’daki birkaç kripto para tabanlı Cosmos ETF’lerinin (borsa yatırım fonları) arkasındaki Cosmos Asset Management, uygun olmayan piyasa koşullarını gerekçe göstererek kripto para tabanlı 3 borsa yatırım fonunu delist etmek (listeden çıkarmak) için başvuruda bulundu.

Kripto Para Tabanlı 3 Borsa Yatırım Fonu için Delist Talebi

Bloomberg’in haberine göre, Cosmos Asset Management’ın listeden çıkarılması için başvuruda bulunduğu kripto para tabanlı borsa yatırım fonları Cosmos Purpose Ethereum Access ETF, Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF ve Cosmos Global Digital Miners Access ETF şeklinde. Kripto para odaklı varlık yönetim şirketinin aldığı bu zor karar, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (BTC) tabanlı borsa yatırım fonlarının hayal kırıklığı yaratan sonuçlarından kaylandı. Tahmin edilebileceği gibi bu durum, birçok kripto paranın şok eden düşük seviyelere gerilemesine neden olan mevcut ayı piyasasının doğrudan doğruya bir sonucu. Piyasa genelinde kripto paraların fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların varlık sınıfına olan ilgisinin azalmasına neden olurken, yatırımcı bulmayı zorlaştırdı.

Cosmos CEO’su Dan Annan, “Kripto paralara güçlü bir şekilde inanıyor olsak da hepimiz bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık, ancak tüm yatırımcıların faydasına olacak şekilde süreci takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu noktada Cosmos ve diğer Avustralyalı varlık yönetim şirketi ETF Securities‘in Mayıs ayında Cboe Australia borsasında Avustralya’da spot kripto para ETF’lerini piyasaya süren ilk şirketlerden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ne yazık ki bu listelemeler, listelemeden kısa bir süre sonra kripto para piyasasında baş gösteren Terra ekosisteminin neden olduğu FUD dalgasıyla aynı döneme denk geldi.

Cosmos’un BTC ve ETH tabanlı borsa yatırım ürünleri, Purpose Investments‘ın Toronto’da listelenen borsa yatırım fonlarına doğrudan yatırım yapıyordu. Söz konusu kripto para tabanlı borsa yatırım fonlarının değeri yazım sırasında 1.1 milyon milyon Avustralya doları (710 bin ABD doları) civarında. Ayrıca, Cosmos’un madenciler için oluşturduğu borsa yatırım fonu değeri ise 630 bin Avustralya dolar (405 bin ABD doları) civarında. Cosmos’un Mayıs ayında Bitcoin ve Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarını piyasaya sürmesi, varlık yönetim şirketinin geçen yıl Ekim ayında Avustralya borsası Chi-X’te işlem görmeye başlayan Cosmos Global Digital Miners Access ETF’sini (DIGA) piyasaya sürmesini takip etmişti.

Yatırımcılar Global X’in Borsa Yatırım Fonlarına Yönelebilir

Öte yandan Bitcoin ve Ethereum tabanlı bir borsa yatırım fonuna yatırım yapmak isteyen Avustralyalı yatırımcılar, Avustralya’da ulaşılabilir olan Global X’in BTC ve ETH tabanlı borsa yatırım fonlarına yönelmek zorunda kalacak. Bu fonların değeri şu anda 8.5 milyon Avustralya doları civarında.

Avustralya son zamanlarda birkaç kripto para tabanlı spot borsa yatırım fonuna kucak açarken, ABD’li SEC’in spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yeşil ışık yakmış değil. Bununla birlikte, Bloomberg Intelligence’ın verileri kripto para odaklı borsa yatırım fonlarının yüzde 83’ünün Amerikan piyasalarında yerleşik durumda olduğunu gösteriyor. Bu türdeki borsa yatırım fonlarının yalnızca yüzde 16’sı ise Avrupa’da bulunuyor.