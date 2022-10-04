Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerde son durum ne, BTC bugün ne kadar, ETH kaç dolar? Gelin daha yakından bakalım.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yeni güne yükselişle başladı. BTC’nin yukarı yönlü hareketi altcoin’leri pozitif yönde etkiledi. Majör altcoin’lerden biri olan Elrond’ın (EGLD) son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde yükselişle öne çıktığı görülüyor. Bitcoin ve altcoin’lerde son durum ne, gelin daha yakından bakalım.

BTC Bugün Ne Kadar?

Lider kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,49 yükselişle 19 bin 598 dolardan işlem görüyor. 375.5 milyar dolarlık piyasa değeri ile Bitcoin’in 24 saatteki işlem hacminin de yüzde 25,97 artışla 29.3 milyar dolarda olduğu görülüyor. Hacimdeki artış fiyattaki yükselişi destekliyor.

Şu an için yatırımcılar ve trader’ların merak ettiği konu BTC‘nin psikolojik bir seviye olan 20 bin dolayı geçip, bu seviyenin üzerinde tutunup tutunamadığı. Piyasa uzmanları ve analistlere göre, fiyatın bu seviyeyi geçmesi yukarı yönlü ivmenin devam etmesine neden olabilir.

ETH ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum

En büyük altcoin Ethereum (ETH), yazım sırasında son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde kaydettiği yükselişle bin 336 dolardan alınıp satılıyor. ETH, 163.1 milyar dolar piyasa değerine sahip. Bitcoin ve Ethereum’daki yükselişe ayak uyduran birçok majör altcoin’in yüzde 6’nın üzerinde yükseldiği görülüyor. Majör altcoin’lerden biri olan Elrond‘ın (EGLD) yüzde 7,44, Chainlink‘in (LINK) yüzde 6,93 ve Cosmos‘un (ATOM) yüzde 6,62 yükselişle öne çıktığı görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde ilk sırada yüzde 8,29 yükselişle 1,63 dolardan işlem gören THORChain (RUNE) yer alırken, 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise ilk sırada yüzde 3,72 düşüşle 0,009522 dolardan işlem gören Reserve Rights (RSR) ilk sırada yer alıyor.

Bir bütün olarak kripto para piyasalarının değerinin 24 saatlik süreçte yüzde 2’nin üzerinde arttığını ve yazım sırasında 944.01 milyar dolarda olduğunu da ekleyelim.