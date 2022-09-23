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Bitcoin ve Altcoin’ler Yükseliyor! Kripto Para Piyasasında Son Durum

Güne alıcılı başlayan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer altcoin'lerin yeşile büründüğü görülüyor. Pek Bitcoin fiyatı ne oldu, BTC ne kadar, altcoin fiyatları ne? Detaylar haberimizde.
08:02
23 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güne alıcılı başlayan Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler yeşile bürünmüş durumda. Kripto para piyasasına son 24 saatte yüzde 5 oranında para girişi olduğu ve toplam piyasa değerinin 952 milyar dolara yükseldiği görülüyor. Peki Bitcoin ne kadar oldu, altcoin fiyatları ne? Gelin Bitcoin ve altcoin’lerdeki son duruma daha yakından bakalım.

Bitcoin Ne Kadar?

En büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yaptığı yüzde 3,97 yükselişle 19 bin 431 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in 24 saatteki işlem hacminin yüzde 19,45 düştüğü, bunun da yükselişi desteklemeyen bir faktör olarak öne çıktığını not etmek gerekiyor. 372.3 milyar dolarlık piyasa değeri ile BTC‘nin piyasalar üzerindeki hakimiyeti yüzde 39,1’de.

Bitcoin, 19 Eylül’de 18 bin 626 dolardaki desteğin altına düştü ancak mumun uzun bir fitil bırakması daha düşük seviyelerden gelen güçlü alımları gösteriyor. Şimdi alıcıların, satıcıların kontrolünü kaybedebileceğini göstermeleri için fiyatı 20 haftalık üssel hareketli ortalamanın (EMA) (20 bin 100 dolar) üzerine itmesi gerekiyor. Bu olacak olursa BTC/USDT işlem çifti 50 günlük basit hareketli ortalamaya (SMA) (21 bin 363 dolar) yükselebilir. Bu seviye yine güçlü bir direnç olarak hareket edebilir, ancak boğalar bu engeli aşacak olursa parite 25 bin 211 dolara kadar yükselebilir.

Altcoin Fiyatları

Ethereum (ETH), 164.9 milyar dolarlık piyasa değeri ile son 24 saatteki yüzde 7’ye yakın yükselişi ile bin 352 dolardan alınıp satılıyor. 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen The Merge güncellemesinin ardından düşüşe geçen ETH, son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 8,24 ve yüzde 16,56 düştü.

En büyük altcoin ETH dışındaki altcoin piyasasına bakıldığında, kripto veri platformu CoinMarketCap’in piyasa değeri bakımından sıraladığı en büyük 25 kripto para listesinde son 24 saatteki yüzde 30,36 yükselişi ile XRP‘nin (XRP) öne çıktığı görülüyor. Büyük çıkış yapan XRP, yazım sırasında 0,5367 dolardan alınıp satılıyor. Öte yandan CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde ilk sırada XRP, son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise ilk sırada yüzde 4,38 düşüşle Terra Classic (LUNC) yer alıyor.

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