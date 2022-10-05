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Kripto para piyasaları son 24 saat içerisinde bir miktar güç gösterdi. Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte kaydettiği yükselişle 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve yazım sırasında 20 bin 236 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 1,02 yükselerek bin 353 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin ve Ethereum’un yönünü yukarı çevirmesiyle XRP düşen trendini kırdı ve bir günde yüzde 5 yükselerek 0,48 doları geçti. Öte yandan bir günde yüzde 8 yükselen Dogecoin (DOGE) kripto para piyasalarındaki toparlanmadan payını aldı. Ancak piyasa analistleri ve uzmanlar, Bitcoin ve altcoin’lerdeki son yükselişin uzun soluklu olmasını beklemedikleri yönünde beyanlarda bulunmaya başladılar. Onlardan birisi de Michael van de Poppe.

Kripto Paralar ve Küresel Ekonomik Gelişmeler

Eight Global’in CEO’su ve kripto para analisti Michael van de Poppe, ABD dolarının yeni bir ralli için hazır olduğunu öne sürere kripto para piyasalarının hafif bir düzeltme ile karşı karşıya olabileceğini iddia etti. Cuma günü açıklanacak olan ABD’de Eylül ayına ilişkin işsizlik verilerinin kritik önemde olduğunu belirten Poppe, verilerin kötü gelebileceği ve piyasalar üzerinde olumsuz bir etkisiye neden olabileceğini öne sürdü.

4 Ekim’de başlayan ralliye rağmen, kripto para piyasalarını çevreleyen yatırımcı beklentisinin aşağı yönde olduğu görülüyor. Federal Reserv (Fed), dünya çapında bir resesyon korkularına rağmen şahin kalmaya devam ediyor oluşu bu beklentiyi destekliyor. Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomilerden saldırgan duruşlarından geri dönmelerini talep etse de ABD Merkez Bankası’nın bu talebe olumlu yanıt vermesi beklenmiyor. Atlanta Fed’in Başkanı Raphael Bostic, bugün yapacağı önemli konuşma ile Fed’in tutumunun daha bir netleşmesi bekleniyor. Ayrıca Chicago Fed’den Charles Evans ve Cleveland Fed’den Loretta Mester ise Perşembe günü konuşacaklar.

Tüm bunlarla birlikte petrol fiyatlarının yükseliyor oluşu zaten elverişsiz olan makroekonomik ortamda ek belirsizliklere neden oluyor. Özellikle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol fiyatlarını yükseltmek için 2020’den beri en büyük arz kesintisini üzerine görüşmeler yaptığı açıklandı. OPEC üyelerinin nihai karar için bugün toplanması bekleniyor.

Fed’in Faiz Kararı Merakla Bekleniyor

Kripto para piyasaları hala daha küresel piyasalarla birlikte hareket ediyor. Bu nedenle makroekonomik koşulların yükseliş veya düşüş trendi üzerinde doğrudan doğruya etkisi oluyor.

CME Fed Watch Tool, 2 Kasım’daki Fed toplantısından hala 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkacağına işaret ediyor. Bu da Fed’in her ne olursa olsun şahin tutumundan geri adım atmayacağının bir işareti olarak kabul edilerek piyasalardaki tedirginliği artırıyor.