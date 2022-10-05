Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselirken Tecrübeli Analistten Beklenmedik Değerlendirme!

Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselirken Tecrübeli Analistten Beklenmedik Değerlendirme!

Piyasa analistleri ve uzmanlar, Bitcoin ve altcoin'lerdeki son yükselişin uzun soluklu olmasını beklemedikleri yönünde beyanlarda bulunmaya başladılar.
11:35
5 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları son 24 saat içerisinde bir miktar güç gösterdi. Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte kaydettiği yükselişle 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve yazım sırasında 20 bin 236 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 1,02 yükselerek bin 353 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin ve Ethereum’un yönünü yukarı çevirmesiyle XRP düşen trendini kırdı ve bir günde yüzde 5 yükselerek 0,48 doları geçti. Öte yandan bir günde yüzde 8 yükselen Dogecoin (DOGE) kripto para piyasalarındaki toparlanmadan payını aldı. Ancak piyasa analistleri ve uzmanlar, Bitcoin ve altcoin’lerdeki son yükselişin uzun soluklu olmasını beklemedikleri yönünde beyanlarda bulunmaya başladılar. Onlardan birisi de Michael van de Poppe.

Kripto Paralar ve Küresel Ekonomik Gelişmeler

Eight Global’in CEO’su ve kripto para analisti Michael van de Poppe, ABD dolarının yeni bir ralli için hazır olduğunu öne sürere kripto para piyasalarının hafif bir düzeltme ile karşı karşıya olabileceğini iddia etti. Cuma günü açıklanacak olan ABD’de Eylül ayına ilişkin işsizlik verilerinin kritik önemde olduğunu belirten Poppe, verilerin kötü gelebileceği ve piyasalar üzerinde olumsuz bir etkisiye neden olabileceğini öne sürdü.

4 Ekim’de başlayan ralliye rağmen, kripto para piyasalarını çevreleyen yatırımcı beklentisinin aşağı yönde olduğu görülüyor. Federal Reserv (Fed), dünya çapında bir resesyon korkularına rağmen şahin kalmaya devam ediyor oluşu bu beklentiyi destekliyor. Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomilerden saldırgan duruşlarından geri dönmelerini talep etse de ABD Merkez Bankası’nın bu talebe olumlu yanıt vermesi beklenmiyor. Atlanta Fed’in Başkanı Raphael Bostic, bugün yapacağı önemli konuşma ile Fed’in tutumunun daha bir netleşmesi bekleniyor. Ayrıca Chicago Fed’den Charles Evans ve Cleveland Fed’den Loretta Mester ise Perşembe günü konuşacaklar.

Tüm bunlarla birlikte petrol fiyatlarının yükseliyor oluşu zaten elverişsiz olan makroekonomik ortamda ek belirsizliklere neden oluyor. Özellikle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol fiyatlarını yükseltmek için 2020’den beri en büyük arz kesintisini üzerine görüşmeler yaptığı açıklandı. OPEC üyelerinin nihai karar için bugün toplanması bekleniyor.

Fed’in Faiz Kararı Merakla Bekleniyor

Kripto para piyasaları hala daha küresel piyasalarla birlikte hareket ediyor. Bu nedenle makroekonomik koşulların yükseliş veya düşüş trendi üzerinde doğrudan doğruya etkisi oluyor.

CME Fed Watch Tool, 2 Kasım’daki Fed toplantısından hala 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkacağına işaret ediyor. Bu da Fed’in her ne olursa olsun şahin tutumundan geri adım atmayacağının bir işareti olarak kabul edilerek piyasalardaki tedirginliği artırıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
GMX Coin Nasıl Alınır?
GMX Coin Nasıl Alınır?
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022