MicroStrategy, yeni bir BTC alımı duyurdu. Geçmişte Michael Saylor tarafından yapılan alımlar fiyatın düşüşünü tetiklemişti. Bugün ise açıklamanın ardından Bitcoin 47.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin fiyatı hazırlandığı sırada 45.980 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Tarih tekerrür ederse 45.000 dolar ortalama ile alım yapan Saylor’un verdiği müjdenin fiyatı düşürmesi gerekiyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

Bitcoin (BTC), kısa bir süre 47.000 doları geçtikten sonra Wall Street açılışıyla birlikte yönünü yeniden aşağıya çevirdi. ABD borsalarının açılışı Türkiye saatiyle 16:30’da oluyor ve hisse senedi piyasalarının açılış görünümüne göre BTC yönünü değiştirebiliyor.

Popüler kripto para analisti CivEkonom diğerlerine nispeten iyimser ve potansiyel bir hedef olarak 54.000 dolar seviyesini hedeflediğini duyurdu. Diğer bir kripto para analisti Crypto Rover, Bitcoin‘in aşmaya çalıştığı 200 günlük hareketli ortalamanın önemine dikkat çekti. Tarihsel olarak, bunu başarmanın önemli fiyat artışlarına yol açtığını vurguladı.

Altcoinler ve Genel Piyasa

Bu arada MicroStrategy’nin 4.000’den fazla BTC satın aldığına dair haberler, yorumcuların övgülerine rağmen kalıcı bir piyasa gücü sağlayamadı. Firmanın Bitcoin hazinesi 129.218 BTC’de kaldı ve hala dünyanın en büyük kurumsal rezervi olma özelliğini taşıyor. Terra Vakfı ise listede ikinci sırada yer alıyor. Vakıf kısa vadede 10 milyar dolarlık hedefine ulaşabilirse MicroStrategy ile arasında ciddi bir fark açmış olacak.

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Rekt Capital 5 Nisan’daki bir dizi Tweet’te, Bitcoin’in Q1 (ilk çeyrek Ocak, Şubat ve Mart) mumunu, ikinci çeyreğin başındaki fiyatının hemen hemen aynı olmasına rağmen başarılı ilan etti.

Başka bir gönderide ise şunları söyledi;

“Şu anda BTC ile ilgili ilginç olan şey, üç aylık orta aralık alanını haftalık zaman diliminde destek olarak yeniden test etme sürecinde olması”.

Rekt Capital, Bollinger Bands oynaklık göstergesinin sıkılaşması sayesinde haftalık grafikte gelen oynaklığın sinyalini verdi. Yarın ABD Hazine Başkanı Yellen tarafından kripto paralar regülasyonlarda dair önemli açıklamalar yapılacak. Fiyatın çarşamba günü akşam (Türkiye saatiyle) saatlerinde gelen açıklamalarla hareketlenmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.